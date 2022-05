5 kiểu GIA ĐÌNH nuôi dạy nên những đứa trẻ xuất chúng: Muốn con thành tài, cha mẹ trao kiến thức là chưa đủ mà cần làm điều này

2. Gia đình luôn nói những lời tốt đẹp



Mark Zuckerberg – người sáng lập mạng xã hội Facebook từng chia sẻ về cách giáo dục con. Cụ thể, Mark đã liệt kê 11 hành vi xấu của trẻ, 8 điều trong số đó là do cha mẹ có những lời nói không tốt. Chẳng hạn như: Nếu con bỏ cuộc khi vấp ngã là do hồi nhỏ bị cha mẹ chỉ trích quá nhiều. Hay con không tôn trọng cảm xúc người khác là do cha mẹ thường xuyên ra lệnh và không tôn trọng cảm xúc của con.

Trên thực tế, có vô số những cha mẹ như vậy. Họ rõ ràng muốn giúp con sửa sai nhưng chẳng bao giờ đoái hoài đến suy nghĩ và sĩ diện của con. Thậm chí, họ còn khiển trách con trước đông người. Điều này khiến lòng tự trọng của trẻ bị tổn thương. Khi lớn lên, chúng sẽ trở nên ít nói, mặc cảm, luôn cảm thấy thiếu an toàn.

Cha mẹ là người gần gũi với con nhất. Vì thế, khi con gặp khó khăn, thách thức, cha mẹ hãy luôn ở bên động viên bằng những lời tích cực, lạc quan. Điều này vô cùng quan trọng trong quá trình nuôi dạy trẻ mà cha mẹ cần lưu ý.

3. Gia đình biết cách trao những trải nghiệm



Làm cha mẹ, ai cũng đều lo lắng cho tương lai của con mình. Khi con còn nhỏ, họ lo việc ăn uống, chăm bẵm. Khi con lớn hơn, họ lại sốt sắng chuyện học tập, thi cử của con. Nhiều phụ huynh còn quan tâm và sắp xếp đến từng chi tiết nhỏ trong cuộc đời con. Chẳng hạn như: Con phải học trường đại học A, chuyên ngành B; con phải tham gia những lớp năng khiếu này mới tốt cho tương lai,…



Cha mẹ hãy cho con nhiều trải nghiệm, đừng bao bọc con quá mức. (Ảnh minh hoạ)

Quá trình lớn lên của mỗi con người là quá trình xã hội hoá. Một trong những đặc điểm nổi bật của quá trình là tính thực tiễn. Cha mẹ nên để con tự trải nghiệm cuộc sống để có được những bài học đắt giá. Trải nghiệm càng nhiều càng tốt, đừng bao bọc con quá mức.