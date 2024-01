5 kiểu áo khoác dài được phụ nữ Pháp diện mãi không chán vì vừa trẻ trung, vừa tinh tế

Áo khoác dạ màu be

Áo khoác dạ màu be trang nhã không kém áo khoác đen, nhưng trẻ trung và tươi tắn hơn. Áo khoác dạ màu be dễ dàng kết hợp với mọi item có sẵn trong tủ đồ. Yêu thích phong cách tối giản, chị em có thể kết hợp áo khoác dạ màu be với các món đồ màu trung tính. Khi cần hoàn thiện set trang phục tươi trẻ hơn, các nàng hãy diện áo khoác dạ màu be cùng các món thời trang tông màu nổi bật. Cách phối đồ này hợp xu hướng nhưng vẫn có sự hài hòa, tinh tế nhờ áo khoác màu be.

Áo khoác họa tiết

Phụ nữ Pháp không giới hạn phong cách với những chiếc áo khoác trơn màu. Thi thoảng, họ cũng làm mới style với các thiết kế áo khoác họa tiết kẻ ô, kẻ sọc… Áo khoác họa tiết tạo sự nổi bật và trẻ trung cho tổng thể trang phục. Bên cạnh đó, áo khoác họa tiết vẫn góp phần tạo nên các set đồ sang trọng, tinh tế, đặc biệt là khi kết hợp với những món thời trang trơn màu.

Theo Trí Thức Trẻ