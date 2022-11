5 kiểu áo blazer cứ mặc là trẻ ra vài tuổi

Blazer màu be

Là item màu trung tính nhưng áo blazer màu be vẫn có độ sáng nhất định, nên tạo vẻ tươi mới, trẻ trung cho outfit. Không chỉ hack tuổi hiệu quả, áo blazer màu be còn gây ấn tượng ở sự tinh tế và trang nhã. Các quý cô sành điệu thường mix áo blazer màu be với các items như quần jeans, quần âu màu pastel…, nhờ vậy, vẻ ngoài của họ càng thêm xinh tươi, ngọt ngào và không kém phần thời thượng. Đừng quên tô điểm một số món phụ kiện như dây chuyền mảnh, khuyên tai vàng, bạn sẽ có vẻ ngoài long lanh và sang trọng hơn.

Blazer màu trắng