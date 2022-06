5 kiểu ăn uống khiến cholesterol tăng vọt trong âm thầm, khi khám mới ngã ngửa

Không ai muốn nghe bác sĩ nói rằng mình bị cholesterol cao. Thế nhưng, thật không may, đây lại là tình trạng rất phổ biến ở thời đại này, nhất là với dân văn phòng, dù cho bạn gầy hay béo. Mặc dù cơ thể luôn cần một lượng cholesterol lành mạnh để tạo ra các tế bào nhưng nếu quá nhiều sẽ dẫn đến hình thành cục máu đông trong động mạch. Điều này có thể là nguyên nhân dẫn đến đột quỵ hoặc các bệnh tim mạch khác.

Cholesterol cao là chuyện rất phổ biến dù bạn gầy hay béo, được quyết định bởi lối sống thời hiện đại.

Có nhiều yếu tố làm tăng mức cholesterol trong cơ thể bao gồm hút thuốc, mang vác vật nặng quá mức, lười vận động, ăn uống thiếu lành mạnh... Đặc biệt, trong ăn uống, nhiều người có những thói quen vô tình khiến cholesterol tăng vọt thầm lặng, đến khi phát hiện thì vô cùng bất ngờ.

5 kiểu ăn uống khiến cholesterol tăng vọt trong âm thầm

1. Ăn quá nhiều thịt đỏ

Chế độ ăn có quá nhiều thịt đỏ sẽ khiến cholesterol tăng cao. Thịt đỏ chứa hàm lượng chất béo bão hòa cao.

"Bệnh tim và béo phì là những bệnh chính liên quan đến chế độ ăn nhiều thịt đỏ. Điều này là do hàm lượng chất béo bão hòa cao và chất béo trung tính có trong thịt, dẫn đến tăng cholesterol và tắc nghẽn động mạch", TS Trista Best (chuyên gia dinh dưỡng tại Balance One Supplements) cho biết.