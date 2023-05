5 khu vườn trái cây gần TP.HCM đáng trải nghiệm mùa hè

Đến đây, bạn sẽ ấn tượng với những hàng cây sum suê, quả to mọng. Du khách chỉ cần với tay là có thể hái thưởng thức.

Hoạt động hái trái cây ở các miệt vườn thu hút du khách dịp hè. Ảnh: _Ttrih.13.

Vĩnh Kim (Tiền Giang)

Với diện tích trồng cây ăn quả lớn nhất cả nước với gần 75.000 ha, ngoài miệt vườn trái cây Cái Bè, Tiền Giang còn là điểm đến nổi tiếng với miệt vườn Vĩnh Kim.

Miệt vườn Vĩnh Kim thu hút du khách bởi sự mộc mạc và yên bình. Đặc biệt ở đây còn có thương hiệu vú sữa nổi tiếng - Lò Rèn. Những trái vú sữa căng tròn, vỏ mọng, vị thơm ngon, ngọt ngào khó cưỡng.

Vú sữa Lò Rèn gắn liền với vùng đất Vĩnh Kim. Ảnh: Daisydaisynguyen.

Ngoài ra, nơi đây còn có dịch vụ thuê xe đạp hay ngồi thuyền để bạn có thể khám phá vùng đất trù phú.

Lái Thiêu (Bình Dương)

Miệt vườn Lái Thiêu nổi tiếng vốn là dải đất nằm nép mình bên dòng sông Sài Gòn, trải dài các xã An Thạnh, Hưng Định, Bình Nhâm, Lái Thiêu, Vĩnh Phú và An Sơn của thành phố Thuận An (Bình Dương).

Hàng trăm năm trước, vùng đất này là miệt vườn của Sài Gòn - Gia Định, cũng là thủ phủ “cây lành trái ngọt” nức tiếng cả nước. Đến nay, những vườn cây trĩu quả ở Lái Thiêu vẫn là “đặc sản trăm năm” đi vào ký ức của bao thế hệ người dân Bình Dương.