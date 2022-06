5 khoảnh khắc lịch sử không thể không biết tới của Kpop

1. 2NE1 tái hợp tại MAMA 2015

2NE1 đã có khoảng thời gian bị lãng quên, đóng băng hoạt động do lùm xùm liên quan tới chất cấm đáng tiếc của Park Bom. Các Blackjacks (fandom của 2NE1) dường như đều biết rằng nhóm nhạc họ yêu mến đang dần đi vào hồi kết.

Tại MAMA 2015, CL đã được lên kế hoạch biểu diễn solo. Cô ấy đã bắt đầu thể hiện ca khúc Hello Bitches nhưng bài hát bỗng kết thúc sớm và sân khấu tối sầm lại.

Đột nhiên, tất cả các thành viên 2NE1 đều xuất hiện. Sau đó, cả nhóm đã trình bày hai ca khúc huyền thoại là Fire và I Am The Best. Tất cả các khán giả có mặt trực tiếp và những fan theo dõi trực tuyến dường như đều phát điên, bùng nổ và vô cùng xúc động với màn tái hợp này.