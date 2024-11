5 học sinh đuối nước ở Phú Thọ: Tìm thấy nạn nhân thứ 2

Khoảng 13h30 ngày 19/11, lực lượng cứu nạn, cứu hộ tỉnh Phú Thọ đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 2 trong vụ 5 học sinh lớp 8 đuối nước trên sông Hồng. Hiện còn 3 em mất tích. Sau khi khám nghiệm tử thi và chuyển gia đình nhận dạng, Công an tỉnh Phú Thọ thông báo thi thể vừa tìm thấy là cháu Bùi Kiều Lan Anh (SN 2011), học sinh Trường THCS Hiền Quan. Vị trí tìm thấy thi thể cách cầu phao Phong Châu khoảng 2km, thuộc địa phận khu 7, xã Hương Nộn, huyện Tam Nông. Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 2 cách cầu phao Phong Châu khoảng 2km (Ảnh: Trần Hải). Tối qua (18/11), thi thể cháu Trần Mỹ Duyên cũng đã được lực lượng chức năng tìm thấy. Như vậy, hiện còn 3 nạn nhân mất tích là các cháu Hà Thị Thu Lan, Hà Tiến Dương và Lê Anh Dũng. Lực lượng chức năng Phú Thọ đang dốc sức tìm kiếm. Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, yêu cầu lực lượng công an tập trung cao độ lực lượng, phương tiện, rà soát kỹ lưỡng từng vị trí trên sông với tinh thần khẩn trương và vượt khó. Sáng 19/11, lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ, Quân khu 2 (Bộ Quốc phòng) đã tới hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm. 20 xuồng máy cùng các thiết bị như lưới, câu chùm, đầu dò... tìm kiếm trong phạm vi từ vị trí 5 học sinh gặp nạn đến cầu phao Phong Châu. Các vị trí bãi bồi, cồn cát, xoáy nước... đều được rà soát kỹ. "Người nhái" đang tìm kiếm các nạn nhân mất tích trên sông Hồng (Ảnh: Trần Hải). Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ, yêu cầu bố trí nhân lực, phương tiện, khoanh vùng tìm kiếm, không bỏ sót các vị trí nghi có nạn nhân mất tích. "Các lực lượng cố gắng hết sức, chạy đua với thời gian để nhanh nhất tìm thấy các cháu học sinh", ông Hải nêu rõ. Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cũng chỉ đạo huyện Tam Nông tổ chức động viên, thăm hỏi gia đình các học sinh mất tích, kịp thời có hỗ trợ cần thiết giúp các gia đình vượt qua đau thương, ổn định cuộc sống. Trước đó chiều 18/11, 10 học sinh Trường THCS Hiền Quan rủ nhau ra bãi sông Hồng thuộc khu 1, xã Hiền Quan chơi. Trong khi vui chơi, 5 em bị đuối nước, mất tích.