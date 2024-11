5 điều giúp bạn tránh được thợ 'qua mặt' khi mang xe đi sửa

Khi mang xe đi sửa tại các gara ô tô, không phải thợ sửa xe nào cũng tư vấn trung thực với bạn. Vì vậy, bạn cần hiểu biết một số kiến thức về xe để tránh bị thợ "móc túi". Khi xe ô tô gặp vấn đề, bạn sẽ phải mang xe đi sửa tại các gara để xử lý vấn đề càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, không hiếm trường hợp, xe của bạn chỉ mang xe đến thay dầu nhưng thứ nhận được là một danh sách dài các hạng mục cần phải sửa chữa hoặc bảo dưỡng ô tô. Một thợ sửa chữa ô tô đang tiến hành kiểm tra chiếc xe. Ảnh: Hoàng Hà Khi đó, bạn cần phải thông minh và tự trang bị cho mình một số kiến thức ô tô cơ bản để tránh bị kỹ thuật viên qua mặt. Dưới đây sẽ là 5 điều có thể giúp bạn tránh được điều này. 1. Học những điều cơ bản Một kỹ thuật viên sửa chữa ô tô có thể dễ dàng lừa bạn nếu bạn hoàn toàn không biết gì về động cơ và các bộ phận của ô tô. Do đó, hãy tự bổ sung cho mình kiến thức. Sách hướng dẫn sử dụng là thứ mà người dùng xe nên đọc. Ảnh minh họa Điều này sẽ giúp bạn không phải trả tiền cho những thứ không đáng có, chỉ cần bạn dành một vài giờ để đọc sách hướng dẫn sử dụng và làm quen với các chi tiết dưới mui xe. 2. Sử dụng công cụ chẩn đoán lỗi Đây là cách dễ dàng hơn để tìm ra lỗi của xe. Trước khi đến gara sửa chữa, bạn hãy cắm một công cụ chẩn đoán lỗi vào cổng OBD 2 của xe. Màn hình sẽ hiển thị mã lỗi mà bạn có thể giải mã bằng cách sử dụng sách hướng dẫn đi kèm. Nó sẽ cho bạn biết lỗi và liệu kỹ thuật viên có nói thật về việc sửa chữa hay không. Một thiết bị chẩn đoán lỗi OBD 2. Ảnh Autel Hiện tại, bạn có thể dễ dàng tìm mua được công cụ chuẩn đoán lỗi chỉ với giá từ vài trăm ngàn đồng cho tới hơn 1 triệu đồng, đã có thể đã sử dụng để tìm ra những lỗi cơ bản của xe. 3. Dựa vào giới thiệu Nếu không có thời gian đọc sách hướng dẫn sử dụng hay kiểm tra các bộ phận động cơ, lựa chọn duy nhất của bạn là tìm một kỹ thuật viên sửa chữa giỏi hoặc một gara ô tô uy tín thông qua sự giới của mọi người. Lựa chọn gara uy tín giúp bạn yên tâm về sửa chữa xe lẫn chi phí phải trả. Ảnh: Hyundai Ngọc An Theo đó, nếu bạn bè, gia đình hoặc đồng nghiệp của bạn đánh giá cao dịch vụ sửa chữa của ai đó, bạn có thể dựa vào đó để đặt niềm tin. Ngoài ra, tất cả các kỹ thuật viên giỏi thường sẽ luôn cố gắng cung cấp những giá trị tốt, tương xứng với số tiền mà bạn bỏ ra. 4. Kiểm tra giá phụ tùng ô tô mới Một nhân viên dịch vụ không trung thực sẽ thường tìm mọi cách để tính chi phí cao cho khách hàng bằng cách đưa ra giá phụ tùng sửa chữa cao hơn so với giá thực tế. Hầu hết mọi người không kiểm tra giá thị trường và tiến hành thanh toán hóa đơn. Nhưng để tránh bị thợ sửa xe móc túi, bạn nên kiểm tra giá phụ tùng trên các nền tảng trực tuyến hoặc gọi cho đại lý để xem các khoản phí sửa chữa có chính xác không. Kiểm tra giá trên các trang bán phụ tùng trực tuyến. Ảnh minh họa Các chuyên gia có kinh nghiệm sửa chữa cho biết nếu không tìm được một gara tư nhân đáng tin cậy, chủ xe nên mang xe đến các trung tâm bảo dưỡng chính hãng để kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ. Làm như vậy, khách hàng sẽ luôn được đảm bảo về phụ tùng chính hãng và giá cả hợp lý. 5. Yêu cầu lấy lại các bộ phận cũ Khi đi sửa xe, một số kỹ thuật viên thường tính chi phí thay thế một số bộ phận, nhưng thực chất họ lại không thay đổi bất cứ thứ gì. Hãy bảo vệ bản thân khỏi trò lừa đảo này bằng cách nói với họ trước những bộ phận mà bạn muốn thay thế, đồng thời yêu cầu lấy lại các bộ phận cũ. Má phanh của ô tô bị thay thế do bị hao mòn. Ảnh: Ngô Minh Ngoài ra, khi mang xe đi sửa, các gara tư nhân không uy tín hoặc thợ sửa xe không trung thực, họ có thể tìm cách "luộc đồ" chính hãng của xe bạn và được thay thế bằng hàng kém chất lượng. Để khắc phục vấn đề này, trước khi mang xe đến gara, bạn nên đánh dấu các bộ phận của xe có khả năng phải thay thế bằng các ký hiệu riêng để theo dõi. Nếu chưa được đánh dấu, bạn nên kiểm tra cẩn thận các bộ phận đó trước khi thanh toán và mang xe ra khỏi gara sửa chữa. Trong trường hợp phát hiện phụ tùng xe đã bị thay đổi, bạn nên thông báo cho cơ quan cảnh sát có thẩm quyền tại khu vực đó để được giúp đỡ và cảnh báo những người khác.