5 điểm nổi bật của Rolls-Royce Ghost Series II

Rolls-Royce Ghost Series II là phiên bản nâng cấp của dòng sedan hạng sang "giá mềm" của hãng, tuy nhiên, độ xa hoa của nó vẫn gấp năm lần so với những mẫu xe đắt nhất của các thương hiệu khác. Dưới đây là 5 điều quan trọng bạn cần biết về mẫu xe này. 1. Ngoại hình dễ nhận diện hơn Trước đây, Rolls-Royce Ghost, Cullinan và Phantom có thiết kế đầu xe tương tự nhau. Khi muốn xác định xem đó là Ghost hay Phantom, người ta chỉ có thể dựa vào chi tiết lưới tản nhiệt: lưới tản nhiệt sâu và thẳng đứng là Phantom; rộng và nông hơn là Ghost. Tuy nhiên, giờ đây mọi người có thể dễ dàng phân biệt Ghost với Phantom nhờ chi tiết đèn xe LED mới trên Ghost. Đèn LED của Ghost mới có cạnh trong thuôn nhỏ, như thể đang hướng về biểu tượng Spirit of Ecstasy. Ngoài ra, cản trước cũng được thiết kế lại và đèn hậu lấy cảm hứng từ mẫu xe điện Spectre EV. 2. Nội thất xa hoa với hàng triệu mũi chỉ Giống với phiên bản facelift của Cullinan, Ghost Series II sở hữu nội thất nâng cấp với bảng điều khiển toàn màn hình, hệ thống âm thanh 1.400 watt với 18 loa ẩn trong trần xe. Đặc biệt, cabin xe được trang trí bằng loại vải thêu Duality Twill - một loại vải thêu chứa đến 2,2 triệu mũi chỉ và 18 km sợi. Ngoài ra, tùy chọn Perforation của Rolls-Royce còn cung cấp dịch vụ thêu hình nghệ thuật lên ghế ngồi. 3. Động cơ V12 vẫn được duy trì Rolls-Royce vẫn giữ lại động cơ V12 tăng áp kép 6.75 lít cho Ghost Series II thay vì điện khí hóa nó theo xu hướng thị trường. Động cơ này sản sinh 563 mã lực và mô-men xoắn 850 Nm, giúp xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,8 giây và đạt tốc độ tối đa 250 km/h. Tuy không có thay đổi lớn về hiệu suất nhưng hãng hứa hẹn rằng hệ thống treo khí nén trên Ghost Series II sẽ mang lại trải nghiệm lái êm ái hơn. 4. Phiên bản Black Badge không cải tiến về hiệu suất Dòng Black Badge thể thao của Rolls-Royce, vốn được giới trẻ ưa chuộng, vẫn giữ nguyên công suất so với phiên bản trước. Black Badge Ghost sản sinh 591 mã lực và mô-men xoắn 900 Nm, nhưng khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h vẫn là 4,6 giây, giống như phiên bản Ghost thông thường. Về thiết kế, phiên bản Black Badge mới cũng đi theo con đường tương tự như người tiền nhiệm, thay thế lớp mạ crôm bóng bẩy bằng màu tối u ám, siết chặt và hạ thấp hệ thống treo cũng như bổ sung bánh xe rèn 22 inch tùy chỉnh. Nội thất của phiên bản này khá bí ẩn với biểu tượng Spirit of Ecstasy tối màu trên tủ đồng hồ và viền carbon kỹ thuật khắp xe. 5. Ghost Extended – sự lựa chọn cho những ai yêu thích sự thoải mái Nếu bạn muốn trải nghiệm cảm giác sang trọng ở vị trí hành khách, Ghost Extended sẽ là lựa chọn hoàn hảo với 170 mm không gian chân rộng hơn ở hàng ghế sau. Đặc biệtm chiếc xe hạng sang còn có tùy chọn ghế Serenity Seating kiểu máy bay và tủ lạnh có hai mức nhiệt độ để phục vụ các loại rượu sâm-panh khác nhau với chất lượng tốt nhất.