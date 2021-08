5 điểm kỳ lạ trong trailer mới của 'Spider-man: No way home' khiến fan băn khoăn

3. Dr. Octopus là kẻ tốt hay người xấu?

Dr. Octopus từng xuất hiện trong Spider-man 2 (2004) như là một trong những kẻ phản diện đáng gờm nhất, tuy nhiên đến đoạn cuối của bộ phim, ông ta lại nhận ra sai lầm của mình và hi sinh tính mạng cứu thành phố. Câu hỏi đặt ra liệu phiên bản Dr. Octopus có mặt trong Spider-man: No way home có chắc là kẻ xấu hay không? Hay ông ta lại muốn giúp Peter?

4. Wong có bước sang thế giới của Shang Chi and The legend of the Ten Rings

Trước khi Marvel công bố trailer của Spider-man: No way home, họ cũng đã cho ra mắt trailer của Shang Chi and The legend of the Ten Rings với nhân vật Wong xuất hiện ở cả hai bộ phim. Người xem tự hỏi liệu Wong có từ phim này "nhảy" qua phim kia? Tuy nhiên điều này khó xảy ra vì Shang Chi and The legend of the Ten Rings diễn ra trước sự kiện Thanos tấn công trái đất, không cùng mốc thời gian của Spider-man: No way home.