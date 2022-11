5 điểm độc đáo ở công viên Ghibli mới mở tại Nhật Bản

Điều thú vị được giấu ở các địa điểm trong công viên

Theo Lifestyle Asia, có rất nhiều đồ vật hay ho được giấu rải rác bên trong các địa điểm tham quan. Chúng là những món đồ mang tính biểu tượng của các bộ phim hoạt hình như túi và mũ lưỡi trai của Shun Kazuma trong phim "From Up on Poppy Hill"… Vậy nên đừng mải tham quan mà quên khám phá các chi tiết bí ẩn trong công viên nha!

Đây hứa hẹn sẽ là địa điểm tham quan hot tại Nhật Bản. Ảnh: Klook.

Đồ ăn giống hoạt hình tới 90%

Xem phim hoạt hình Ghibli chắc chắn sẽ phần nào ấn tượng những món ăn trong phim. Giờ đây, bạn có cơ hội được ngắm nhìn tận mắt tại công viên Ghibli.