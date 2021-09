5 di sản thế giới được UNESCO công nhận với nghệ thuật đường phố đáng kinh ngạc

Những bức tranh tường mới bao gồm There Is More Than Meets the Eye của Garrick Marchena và Three O’Clock Romance màu xanh và vàng của Francis Sling, hiện là một trong những địa điểm được Instagram nhiều nhất trên đảo.

Casco Viejo, Panama

Một bức tranh tường ở Casco Viejo của thành phố Panama kêu gọi “thay đổi nghệ thuật”, có thể là một cuộc phản đối luật chống graffiti của thành phố. Ảnh: Shutterstock

Hai thập kỷ trước, quận Casco Viejo hơn 300 năm tuổi của thành phố Panama (tên chính thức là San Felipe) là một khu phố đầy băng đảng mà hầu hết mọi người đều vui vẻ tránh xa. Được thành lập vào năm 1519, khu vực này là khu định cư lâu đời nhất của châu Âu trên bờ biển Thái Bình Dương của châu Mỹ và được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1997. Quá trình tiến hóa dần dần qua barrio, tạo ra Biomuseo do Frank Gehry thiết kế và một vài khách sạn sang trọng.

Ngoài một số bức tranh tường đã được phê duyệt được ủy quyền cho Biên niên năm 2013 của miền Nam, graffiti là bất hợp pháp ở đây. Viện Văn hóa Quốc gia Panama đã yêu cầu một số chủ doanh nghiệp quét vôi lại mặt tiền bằng sơn của họ, bao gồm cả nhà hàng Manolo Caracol, nơi từng có bức tranh tường của nghệ sĩ địa phương nổi tiếng Rolo de Sedas. Nhưng luật nghiêm khắc đã không ngăn cản các nghệ sĩ ẩn danh để lại dấu ấn của họ trên các bức tường của thành phố — có lẽ như một cách phản đối.

Các tác phẩm hiện tại được tìm kiếm bao gồm Coati đen trắng của nghệ sĩ Bỉ ROA được quốc tế ca ngợi, cũng như các tác phẩm mang tính chính trị, chẳng hạn như bức tranh tường của Insano’s Vote for a Artistic Change.

Ghent, Bỉ

“Phố Graffiti” của Ghent là một hành lang màu sắc không ngừng phát triển. Ảnh: Shutterstock