5 dấu hiệu của cơ thể cho thấy thiếu vitamin C

Da khô sần

Vitamin C đóng vai trò quan trọng trong việc giúp chúng ta sở hữu làn da mịn màng và bảo vệ da khỏi tác hại của tia cực tím, gốc tự do. Đồng thời, loại vitamin này cũng hỗ trợ tổng hợp collagen để duy trì sự săn chắc và đàn hồi của da. Khi nồng độ vitamin C trong cơ thể xuống thấp, làn da có thể gặp phải một loạt các vấn đề như sần sùi, khô nhăn, kém tươi trẻ.