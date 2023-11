5 cuốn sách kinh điển độc giả yêu thích nhưng lại bị giới phê bình chê bai

John Steinbeck (1902 - 1968) là tiểu thuyết gia người Mỹ, đã sáng tác 33 cuốn sách gồm 16 tiểu thuyết, 6 truyện phi hư cấu và 2 tập truyện ngắn.

Ông được biết đến rộng rãi qua các tiểu thuyết hài như Thị trấn Tortilla Flat (Tortilla Flat, 1935), Phố Cannery Row (Cannery Row, 1945), hay tác phẩm sử thi Phía đông vườn Địa đàng (East of Eden, 1952), hoặc các tiểu thuyết ngắn điển hình là Của chuột và người (Of Mice and Men, 1937) và The Red Pony (1937).

Riêng Chùm nho phẫn nộ (The Grapes of Wrath, 1939) được xem là kiệt tác của Steinbeck và là một phần của kinh điển văn học Mỹ. Tác phẩm này đã bán được 15 triệu bản sau 80 năm kể từ ngày được xuất bản lần đầu tiên.

Ông được nhà báo Alison Flood của tờ The Guardian nhận định là "A giant of American letters" (Người khổng lồ của văn học Mỹ) và nhiều tác phẩm của ông được xem như là cổ điển của văn học phương Tây.

"Giết con chim nhại" của Harper Lee

Giết con chim nhại là câu chuyện về cách một người đàn ông vô tội được bảo vệ trước cả tòa án và dư luận bởi một luật sư đặc biệt có đạo đức, Atticus Finch, ở Alabama trong thời kỳ suy thoái, qua con mắt của con gái ông, Scout.

Cuốn sách khám phá những vấn đề về chủng tộc, giai cấp, vai trò giới tính và sự mất mát trong trắng, theo cách đã gây được tiếng vang với độc giả kể từ khi được xuất bản vào năm 1960.

Tác giả đã gặp nhiều khó khăn trong lúc sáng tác và đến khi xuất bản. Harper Lee đã được cảnh báo rằng cuốn sách có thể khó bán. Nhưng trên thực tế, tác phẩm được Reader's Digest tái bản và thu hút một lượng độc giả lớn ngay từ đầu.

Ước tính, cuốn sách đã bán được 30 triệu bản và là một tác phẩm văn học Mỹ được yêu thích.

Bìa sách "Giết con chim nhại" (Ảnh: Nhã Nam).

Trong khi các bài đánh giá hiện đại về cuốn sách đều rất tích cực, thì các bài đánh giá ban đầu lại có nhiều ý kiến trái chiều.

Tác giả truyện ngắn Flannery O'Connor coi đây là "cuốn sách dành cho trẻ em" và cảm thấy bối rối trước số lượng người ca ngợi nó là văn học dành cho người lớn.

Tiểu thuyết gia Granville Hicks cho rằng cuốn sách "kịch tính và giả tạo". Một bài đánh giá đăng trên The Atlantic cho thấy xu hướng nói chuyện như người lớn của Scout là "không hợp lý" trong khi nhìn chung thì cuốn sách này "thú vị".

Harper Lee (1926 - 2016) nổi tiếng với tiểu thuyết đầu tay Giết con chim nhại (To Kill a Mockingbird).

Ngày 5/11/2007, bà được Tổng thống George W. Bush trao Huân chương Tự do Tổng thống Hoa Kỳ - Huân chương cao quý nhất dành cho công dân Hoa Kỳ, vì những đóng góp của bà cho văn học Mỹ.