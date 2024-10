5 cung hoàng đạo có tầm nhìn xa nên thành công đến sớm

Những cung hoàng đạo này là người có tư duy "dài hạn", họ có thể đi trước người khác một bước, đón đầu thành công. Bọ Cạp - Scorpio (23/10 - 21/11) Sự nhiệt tình, sâu sắc và quyết đoán sẽ giúp Bọ Cạp giải quyết các vấn đề đến cùng. cung hoàng đạo này lại không thích thể hiện cảm xúc trước mặt mọi người nhưng bên trong lại rất nồng thắm. Người cung này thường đặt ra mục tiêu cụ thể cho những kế hoạch hay dự định của mình, một khi đã quyết tâm thì không có gì có thể cản trở họ. Chính vì tính cách này mà Bọ Cạp không thích những người lười biếng, ghét nhất sự giả tạo, xu nịnh và suy nghĩ nông cạn, chỉ biết đến những điều trước mắt. Bọ Cạp thường giải quyết rất tốt các công việc mang tính khoa học và cần tiếp cận theo hướng sâu sắc và trí tuệ. Với khả năng tập trung cao và kĩ năng làm việc tốt, họ luôn là người đi đầu trong giải quyết tình huống.

Bọ Cạp thường giải quyết rất tốt các công việc mang tính khoa học và cần tiếp cận theo hướng sâu sắc và trí tuệ. Ảnh minh họa Bạch Dương - Aries (21/03 - 19/04) Bạch Dương nổi tiếng là người có chỉ số IQ khá cao, nhưng thường ngày lại luôn tỏ ra khá vô tư, thờ ơ, tùy tiện. Song họ có một sự lạc quan đáng ngạc nhiên trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nếu nhìn vẻ ngoài của Bạch Dương và nghĩ rằng họ đơn giản, thiếu suy nghĩ thì tức là bạn đã lầm to rồi. Thực chất, bên trong của những chú Cừu che giấu những tính toán rất sắc bén với nhiều ý tưởng hay ho và thường là đi trước thời đại nhờ tầm nhìn xa trông rộng của bản thân. Đặc biệt, chòm sao này không bao giờ hài lòng với hiện trạng, có mục tiêu phấn đấu rõ ràng cho riêng mình. Dù làm việc gì cũng có vẻ tùy hứng, dễ chán nhưng khi thực sự bắt tay vào làm, Bạch Dương trở nên vô cùng nghiêm túc, xử lý mọi thứ một cách gọn gàng đâu ra đấy. Đôi lúc những việc mà Bạch Dương làm khiến người khác cảm thấy khó hiểu, đó là lý do chòm sao này trở thành kẻ "lập dị" trong mắt người khác. Nhưng với bản thân họ định kiến từ người khác cũng chẳng ngăn cản được điều mà Bạch Dương đã có ý định làm. Để rồi đến một lúc nào đó, những việc lạ lùng mà Bạch Dương đã làm trước đó đều phù hợp với hoàn cảnh và có tính đóng góp cao, ai cũng phải nể nang tầm nhìn của cung hoàng đạo này. Vì lợi ích sau cùng, Bạch Dương sẵn sàng hy sinh lợi ích nhỏ bé trước mắt. Chính định hướng tương lai rõ ràng và xa rộng đó giúp họ dễ dàng gặt hái được thành công hơn người. Thiên Bình - Libra (23/09 - 22/10) Trí nhớ xuất sắc giúp ích rất nhiều cho Thiên Bình trong việc củng cố các mối quan hệ. Mọi người xung quanh rất hài lòng về những điều bạn nhớ về họ. Cung Hoàng đạo này cũng chăm sóc người khác hơn nhờ trí nhớ tốt. Trực giác của Thiên Bình về tiền bạc cũng rất mạnh. Bạn dễ dàng phát hiện dấu hiệu của... tiền ở những phi vụ người khác không để ý đến. Đó là lý do tài sản của Thiên Bình sẽ nhanh chóng tăng lên.

Trực giác của Thiên Bình về tiền bạc rất mạnh. Bạn dễ dàng phát hiện dấu hiệu của... tiền ở những phi vụ người khác không để ý đến. Ảnh minh họa Xử Nữ - Virgo (23/08 - 22/09) Là cung Hoàng đạo thuộc nhóm Đất, Xử Nữ có khả năng quan sát và óc suy đoán nhanh nhạy. Họ thường là những người xông pha đầu tiên trong mọi cuộc vui cũng như trong công việc. Chính vì vậy họ luôn nắm bắt được năng lực của mọi người, từ đó hoạch định được những chiến lược phù hợp để phát triển tốt nhất nguồn nhân lực. Xử Nữ thường làm việc rất có phương pháp và thường rất hợp với những công việc mang tính tổ chức cao. Khi bắt tay vào một thứ gì đó, Xử Nữ sẽ làm hết mình và cố gắng tận dụng mọi cơ hội có thể. Khi cảm thấy công việc chưa được như ý, họ sẽ tìm kiếm thông tin trong sách vở hoặc các phương tiện khác. Kim Ngưu - Taurus (20/04 - 20/05) Không có gì lạ khi Kim Ngưu cũng góp mặt trong số các chòm sao có tầm nhìn xa trông rộng này. Là người thuộc phái hành động, nói ít làm nhiều, người thuộc cung hoàng đạo này thường đặt ra mục tiêu cụ thể cho những kế hoạch hay dự định sau này của mình. Một khi đã quyết tâm thì rất khó có thứ gì có thể cản trở được họ. Nhiều người thường nhận xét những chú Trâu cứng đầu và bảo thủ, thực ra chỉ là do Ngưu Nhi kiên định đi trên con đường mình đã chọn mà thôi. Vốn không giỏi ăn nói cho nên họ cũng không thích thể hiện cảm xúc hay giải thích cặn kẽ về những dự định của mình. Cho dù có bị người khác nghi ngờ tính khả thi trong kế hoạch đó thì Kim Ngưu cũng vẫn lẳng lặng tiến hành. Với họ, kết quả chính là minh chứng tốt nhất cho sự nỗ lực bấy lâu của bản thân. Chính vì tính cách nói là làm này mà Kim Ngưu không thích những người lười biếng, ghét nhất sự giả tạo, xu nịnh và suy nghĩ nông cạn, chỉ biết đến những điều trước mắt. Ngoài ra, thái độ khiêm tốn, chẳng bao giờ khoe khoang hay khinh thường người khác bởi chòm sao này biết rằng núi cao còn có núi cao hơn, cho nên họ có nhân duyên rất tốt, được nhiều người yêu quý. * Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo. Theo Giadinhxahoi