5 Cục của Bộ Công an kiểm soát thông tin thất thiệt về chứng khoán

Bộ Công an đã chỉ đạo Cục An ninh mạng, Cục Phòng chống tội phạm Công nghệ cao, Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục An ninh kinh tế, Cục Cảnh sát hình sự và công an các địa phương tập trung lực lượng áp dụng các biện pháp để kiểm soát, ngăn chặn, răn đe, truy tố những cá nhân thông tin thất thiệt, thông tin giả, tin chưa được kiểm chứng.

"Chúng tôi đã áp dụng các biện pháp từ hành chính đến hình sự theo từng mức độ, trên phạm vi rộng. Chúng tôi cũng không thể nói đã gọi hỏi, răn đe bao nhiêu người; chỉ có những kẻ bị truy tố chúng tôi mới thông tin tới báo chí", Trung tướng Tô Ân Xô chia sẻ thêm.