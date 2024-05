5 con giáp được quý nhân phù trợ, đường tài lộc trải hoa giúp cuộc sống gia đình đủ đầy, viên mãn năm 2024

Tử vi học có nói, năm Giáp Thìn, tuổi Tỵ là 1 trong số những con giáp có nhiều cát tinh soi rọi,. Ảnh minh họa

Năm Giáp Thìn 2024, người tuổi Tỵ không gặp xung đột với lưu niên Thái Tuế và ngũ hành được cân bằng, vì vậy năm 2024 có thể được coi là một năm ổn định với họ, hầu như không có biến động gì khiến họ phải lo lắng quá nhiều.

Bên cạnh đó, tử vi học có nói, năm Giáp Thìn, tuổi Tỵ là 1 trong số những con giáp có nhiều cát tinh soi rọi, bao gồm sao Thái Dương, Thiên Hỷ, Văn Xương, Thiên Trù nên cũng sẽ gặp nhiều may mắn hơn những con giáp khác.

Thái Dương được xem là cát tinh với cả nam lẫn nữ mạng, sao mang đến điềm lành nhất trong hệ thống. Thái Dương có nghĩa là mặt trời, mang hành Hỏa. Được sao Thái Dương chiếu mệnh sẽ mang đến nhiều may mắn trong cuộc sống, công việc, sức khỏe dồi dào. Nhất là với nam mệnh sẽ gặp điềm may, phát đạt, sự nghiệp xán lạn.

Có sao Văn Xương giúp sức, những người tuổi Tỵ đang đi học sẽ dễ đạt thành tích cao. Cuối cùng, sao Thiên Trù giúp tuổi Tỵ dù làm gì cũng sẽ có được cuộc sống khá giả.

Trong khi đó, Thiên Hỷ chủ về các mối quan hệ, được sao Thiên Hỷ chiếu rọi cũng có nghĩa là tuổi Tỵ sẽ được phù hộ về mặt tình cảm, dễ có được cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Đây cũng là năm tốt để người tuổi Tỵ độc thân tìm ý trung nhân cho mình.

Tuổi Mùi



Tử vi học có nói, năm Giáp Thìn 2024, tuổi Mùi có 2 cát tinh vây quanh là Thái Âm và Thiên Ất nên làm gì cũng được độ trì, có người hỗ trợ. Ảnh minh họa

Nằm trong số những con giáp có vận son rực rỡ nhất năm Giáp Thìn, tuổi Mùi có thể mạnh dạn khai phá những tiềm năng của bản thân trong năm nay. Được biết đến với sự thông minh, óc tỉ mỉ và khả năng sáng tạo tuyệt vời, người tuổi Mùi nếu biết tận dụng các ưu điểm này thì sẽ gặt hái được những thành tựu nổi bật trong năm 2024.

Tử vi học có nói, năm Giáp Thìn 2024, tuổi Mùi có 2 cát tinh vây quanh là Thái Âm và Thiên Ất nên làm gì cũng được độ trì, có người hỗ trợ. Đặc biệt, Sao Thái Âm là một trong các sao chiếu mạng thuộc Cửu Diệu, là Phước Tinh thuộc hành Thủy, chủ về những may mắn trong tài chính, tiền bạc, có cuộc sống no đủ. Vì thế cả nam mạng hay nữ mạng khi gặp sao này đều may mắn, phước vận, có tài lộc, niềm vui, của cải ngày một đầy lên.