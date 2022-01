5 chuyên khoa căng mình cứu sản phụ bị thủy đậu

Khi đó, chị mang song thai hơn 32 tuần từ thụ tinh ống nghiệm.

Các bác sĩ mổ khẩn cứu được mẹ và bé trai.

Ngay trong đêm, trưởng các ê kíp trực Sản, Gây mê Hồi sức, Nội tim mạch, Hồi sức tích cực chống độc hội chẩn khẩn cấp. Các bác sỹ nhận định, thai phụ đang bị đe dọa tính mạng nếu không can thiệp kịp thời. Do đó, phải phẫu thuật ngay, cứu mẹ và thai nhi càng sớm càng tốt.



Bác sĩ CKII Nguyễn Thị Minh Huyền, Phó Trưởng khoa Sản thường cho biết, một bé trai cân nặng 1kg4 chào đời an toàn, một bé gái 2kg đã lưu trước đó. Tuy nhiên, sản phụ tiếp tục suy hô hấp, thở máy, suy đa cơ quan cấp tính. Cuộc hội chẩn thứ 2 diễn ra giữa các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới.



Kết quả xét nghiệm cho thấy chị L. bị viêm phổi do thủy đậu cuối thai kỳ bội nhiễm, phù hợp với đánh giá ban đầu. Khó khăn chưa kết thúc khi bệnh nhân đối mặt với bệnh lý cơ tim chu sinh, suy tim. Đây là loại bệnh nguy hiểm xuất hiện trong thời gian mang thai hoặc ngay sau khi sinh.



“Sau 7 ngày được điều trị tích cực, bệnh nhân tỉnh dần, hô hấp tuần hoàn ổn định, được rút nội khí quản và cai được máy thở”, bác sĩ Phạm Trương Mỹ Dung, Phó trưởng Khoa Nội tim mạch cho biết.



Trong khi đó, bé trai sinh non bị nhẹ ký, suy đa cơ quan, rối loạn đông máu và được chăm sóc tại Khoa bệnh lý sơ sinh. Các bác sĩ, điều dưỡng đã tận tình điều trị để mẹ và bé đoàn tụ.