5 chiếc ô tô đắt nhất được bán đấu giá trong năm 2022

Giữa tháng 11/2022, chiếc Ferrari 2003 từng được cầm lái bởi tay đua Michael Schumacher đã phá kỷ lục về giá bán cho một chiếc xe đua cũ với mức giá cực khủng lên tới 14,87 triệu USD.

Đây chính là một trong những chiếc xe F1 thành công nhất của Michael Schumacher. Tay đua nổi tiếng này đã sử dụng xe để tranh tài và giành được 5 giải Grand Prix trong mùa giải 2003.

Xe được trang bị động cơ F1 V10, dung tích 3.0L hút khí tự nhiên, chỉ mới chạy được 148 km. Động cơ quay đến 19.000 vòng/phút và cho công suất 833 mã lực. Chiếc xe được đại tu vào năm 2022 bởi bộ phận Ferrari Formula 1 Clienti.

4. Talbot-Lago T150-C-SS Goutte d'Eau 1937: 13,4 triệu USD

Chiếc Talbot-Lago đời 1927 cực kỳ quý hiếm trở thành mẫu xe hơi nước Pháp được bán đấu giá cao bậc nhất thế giới với giá 13.425.000 USD tại cuộc đấu giá Gooding and Company ở Amelia Island.

Chiếc xe T150-C-SS với số khung 90107 là nền tảng để phát triển thân xe do Figoni et Falaschi thiết kế. Theo nghiên cứu của nhà đấu giá, thương hiệu đã từng chế tạo khoảng từ 10 đến 20 chiếc Teardrop Coupe. Hai mẫu xe này được chế tạo với hai kiểu dáng bao gồm Coupé Jeancart và fastback Modéle New York.

Talbot-Lago T150-C-SS Teardrop Coupe được trang bị khối động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 4.0 lít với ba bộ chế hòa khí Zenith-Stomberg có khả năng sản sinh công suất 140 mã.