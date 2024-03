5 câu cửa miệng của cha mẹ mà con cái ghét nghe nhất, hy vọng bạn không nói thường xuyên

So sánh là bản chất của con người, nhưng trong việc giáo dục trẻ, so sánh quá mức có thể khiến trẻ cảm thấy căng thẳng và tự ti. Mỗi đứa trẻ đều có quỹ đạo phát triển và đặc điểm phát triển riêng, chúng không cần phải luôn so sánh mình với người khác.

Nếu cha mẹ luôn dùng những lời lẽ như vậy để kích thích con, có thể khiến trẻ cảm thấy rằng mình không bao giờ đáp ứng được kỳ vọng của cha mẹ, dẫn đến chán nản, nghi ngờ bản thân.

3. "Con phải nghe lời vì bố mẹ là bố mẹ của con"

Cha mẹ đóng vai trò quan trọng trong sự trưởng thành của con cái, nhưng điều này không có nghĩa là cha mẹ có thể tước bỏ quyền tự chủ và lựa chọn theo ý muốn của con. Con cái có những suy nghĩ, mong muốn riêng và chúng mong được cha mẹ tôn trọng, thấu hiểu.

Nếu cha mẹ luôn dùng những lời lẽ như vậy để trấn áp con cái, có thể khiến con cái cảm thấy bất lực, tức giận, dẫn đến căng thẳng trong quan hệ gia đình.

4. "Sao con chẳng được tích sự gì, thế thì làm sao bố mẹ yên tâm được?"