5 cài đặt Recycle Bin trên Windows 11 bạn cần biết

Số ngày không được tính cho mỗi tệp, nghĩa là tất cả các tệp sẽ bị xóa theo chu kỳ 30 ngày. Ví dụ: nếu lần dọn dẹp gần đây nhất là 29 ngày trước, mọi tệp trong thùng vào ngày hôm sau sẽ được dọn sạch, kể cả những tệp bạn đã vừa xóa trước đó không lâu.

Để thiết lập Storage Sense, vào ứng dụng Settings bằng cách nhấn Win + I, sau đó điều hướng đến System > Storage > Storage Sense.

Tìm tùy chọn “Delete files in my recycle bin if they have been there for over”. Mặc định, nó được đặt là 30 ngày, do đó bạn hãy theo đổi nó theo ý muốn của mình.

5. Cách đặt Recycle Bin vào khay hệ thống

Nếu sử dụng Recycle Bin, việc truy cập vào màn hình nền hoặc tìm kiếm Recycle Bin trong Start Menu mỗi khi bạn muốn mở nó sẽ ít nhiều gây nên sự khó chịu. Do đó, hãy đặt nó vào khay hệ thống và truy cập trực tiếp từ đó mỗi khi cần sử dụng.

Không có tùy chọn có sẵn để thêm Recycle vào khay hệ thống trên Windows, vì vậy phải cần đến các công cụ của bên thứ ba như TrayBin hoặc MiniBin.

Sau khi tải về một trong hai ứng dụng nêu trên, bạn chỉ cần giải nén và chạy cài đặt chương trình qua vài bước đơn giản để đặt Recycle Bin vào khay hệ thống.

Trên thực tế, Recycle Bin chính là một trong những phần bị bỏ qua nhiều nhất của Windows mặc dù nó có tầm quan trọng không hề nhỏ, thậm chí người dùng chỉ thấy nó trở nên “sáng giá” khi nó bỗng dưng biết mất trên desktop. Hãy thay đổi điều đó với các thiết lập đã trình bày ở trên và chắc chắn bạn sẽ cảm thấy hữu ích hơn rất nhiều với Recycle Bin trong Windows.