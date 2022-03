5 cách xóa file rác trên Windows 11 để lấy lại không gian lưu trữ

Đúng như tên gọi, file tạm (temporary files) là những file chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên trên thực tế, nhiều file tạm vẫn tồn tại trên ổ cứng bất kể bạn có sử dụng nó hay không. Những file này thường được coi là file rác vì nó không còn ý nghĩa gì nhưng lại chiếm dụng không gian lưu trữ của thiết bị.

Sau đây là 5 cách xóa những file dạng này trên Windows 11 để giải phóng không gian ổ cứng.

1. Tự động xóa file rác bằng Storage Sense

Windows 11 có sẵn tính năng tên Storage Sense có thể tự động xóa những file rác như đã nói trên. Tính năng này giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức xóa file rác thủ công. Sau đây là các bước bật tính năng này trên Windows 11.

Mở trình đơn Start và gõ từ khóa Storage Sense, sau đó chọn kết quả đầu tiên trong danh sách.

Ở màn hình hiện ra, bạn bật công tắc nằm bên cạnh tùy chọn Storage Sense.

Tiếp theo bạn chọn tùy chọn Temporary files.

Ở màn hình hiện ra, hãy đánh dấu chọn vào tùy chọn Keep Windows running smoothly by automatically clearing up temporary system and app files.

Cũng tại màn hình này, bạn hãy bật tùy chọn Automatic User Cleanup content.