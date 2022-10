5 cách mặc áo nỉ chuẩn đẹp cho nàng công sở

Áo nỉ mặc dù không phải là item có thể diện quanh năm suốt tháng, mà chỉ được ưu ái vào mùa Thu/Đông. Đây là dáng áo cơ bản, dễ mặc và có thể kết hợp cùng nhiều kiểu trang phục. Đối với các nàng công sở, áo nỉ hoàn toàn có thể ứng dụng diện đi làm, cùng tham khảo một số cách kết hợp dưới đây để có thêm nhiều ý tưởng nhé.

Áo nỉ kết hợp cùng quần âu ống suông

Quần âu là món đồ cơ bản có trong mọi tủ đồ của các nàng công sở. Những chiếc quần âu ống suông sẽ trẻ trung hơn khi bạn kết hợp chúng cùng áo nỉ. Với một chiếc áo nỉ in hình hay in chữ, bạn có thể kết hợp cùng quần trơn màu, cơ bản nhất là quần màu đen/ ghi hoặc be nhạt. Tuỳ theo phong cách, sở thích mà bạn có thể chọn kiểu sơ vin vạt áo trước hoặc cho cả áo bên ngoài nhằm tạo cảm giác phóng khoáng, thoải mái hơn.