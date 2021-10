5 cách loại bỏ mụn nhanh chóng bạn có thể áp dụng ngay

Thị trường hiện nay có rất nhiều loại mặt nạ dành cho da mụn.

Trong việc chọn mặt nạ trị mụn, các từ khóa bạn cần tìm là ‘tẩy tế bào chết’,‘chống viêm’. Tùy thuộc vào loại da, bạn cũng có thể chọn các sản phẩm ‘làm dịu’, ‘dưỡng ẩm’,hoặc ‘giải độc’ cho da và có đặc tính ‘chống oxy hóa’ hoặc ‘kháng khuẩn’.

Tất cả các loại mặt nạ đều có công thức khác nhau giúp bù đắp tác dụng làm khô da của các thành phần trị mụn và làm dịu da. Nhiều người sử dụng thực vật như dầu cây trà hoặc trà xanh, cả hai đều có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm.

5. Tiêm cortisone để nhanh chóng thoát khỏi mụn

Đối với những nốt mụn lớn, sưng tấy, các phương pháp điều trị không kê đơn có thể không đủ hiệu quả. Trong trường hợp đó, cách tốt nhất có thể là tiêm cortisone trực tiếp vào u nang.

Được thực hiện bằng một cây kim rất mỏng, việc tiêm cortisone sẽ thu nhỏ các mô sưng tấy ở mụn, làm dịu tình trạng viêm, giúp mụn lành lại. Bác sĩ da liễu có thể thực hiện quy trình này một cách nhanh chóng, dễ dàng và bạn sẽ thấy cải thiện rõ rệt trong vòng 24 giờ.

Xem thêm video đang được quan tâm: