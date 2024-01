5 biểu hiện ở trẻ nhỏ báo hiệu lớn lên thành công, tài giỏi giàu sang nhưng nhiều cha mẹ không biết, xem ngay

Em bé có lông mày cánh cung

Lông mày thể hiện sự tài trí thông minh, nếu trẻ có lông mày hình cánh cung thì lớn lên Nếu con bạn có lông mày hình cánh cung thì rất thông minh nhanh nhẹn. Những em bé này cũng mang trong mình tính cách hiền hòa, thoải mái. Những người ở bên cạnh các em bé này thường bị hấp dẫn vì tính cách của trẻ. Thế nên các em được yêu quý và lớn lên luôn có quý nhân phù trợ. Do đó khi lớn lên những em bé có tướng này thường có sự nghiệp rộng mở, sớm thành công.

Em bé có đôi môi trái tim

Đôi môi trái tim biểu thị cho mệnh quý nhân. Những em bé có đôi môi trái tim thường gặp may mắn và vui vẻ bình an trong cuộc sống. Những em bé này nếu không may sinh ra trong gia đình khó khăn thì cũng nhanh vượt qua để khi trưởng thành thành công, sống một đời vui vẻ. Khi lớn các em bé này thường thông minh nhanh nhẹn và sớm có nhiều thành tựu trong cuộc sống.