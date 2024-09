5 bí quyết trồng nhài ra nhiều hoa do người làm vườn tiết lộ

Nhiều người thắc mắc tại sao cây nhài ở các nhà vườn nở hoa chi chít còn cây mình trồng chỉ lác đác nụ, đó là vì họ chưa biết các bí quyết dưới đây. Nhài là loại cây dễ trồng nên nhiều gia đình thường đặt một vài chậu trước nhà để trang trí không gian sống. Tuy nhiên, nhài trồng tại nhà thường không nở nhiều hoa như những cây bán ở chợ hoa. Vậy đâu là bí quyết để hoa nhài nở quanh năm, to đẹp và chi chít cành? Bí quyết trồng nhài ra nhiều hoa Để cây nhài ra hoa dày và liên tục, bạn có thể tham khảo 5 bí quyết sau đây của những người làm vườn. Thêm nhiều ánh nắng

Đặt chậu cây ở nơi nhiều ánh sáng là bí quyết trồng nhài ra nhiều hoa. (Ảnh: Toutitao) Hoa nhài ưa ánh sáng, càng tiếp xúc nhiều với ánh nắng thì hoa càng nở nhiều, bông càng to và thơm. Vì vậy, khi trồng hoa nhài, bạn luôn phải đảm bảo có đủ ánh sáng, thời gian chiếu sáng hàng ngày từ 6-8 giờ. “Hoa nhài không chết dưới nắng, hoa cúc không chết trong bóng râm”, câu này có nghĩa nhài là loài hoa thích phơi nắng. Ngay cả trong những ngày hè, chỉ cần tưới nước tốt, bạn vẫn có thể đem hoa nhài ra sưởi nắng. Nếu để trong môi trường quá tối, thiếu ánh nắng lâu ngày, cành nhài sẽ dài ra và nụ hoa không thể phân hóa được. Cây chỉ ra vài nụ, chất lượng hoa rất kém, bông ít cánh và mùi thơm yếu ớt. Đảm bảo đủ nước

Cây nhài ưa nước và cần tưới đẫm. (Ảnh: Toutitao) Nhài là loài hoa ưa nước. Đây là loại cây có nhiều lá và khả năng thoát hơi nước mạnh nên bạn cần cho cây uống nhiều nước, đặc biệt trong những ngày nắng. Đối với hoa nhài trong chậu, cần tưới nước khi đất khô từ 10% đến 20%. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết chính là đất phải tơi xốp, thoáng khí và môi trường đủ thông thoáng để rễ không bị thối. Trong quá trình tưới, nên chú ý phun sương để tăng độ ẩm không khí và làm cho cành, lá hoa nhài sáng bóng hơn. Bổ sung dinh dưỡng

Muốn cây nhài ra hoa nhiều, cần bón phân hợp lý. (Ảnh: Toutitao) Bất kỳ loại cây nào khi trổ hoa cũng cần một lượng lớn chất dinh dưỡng. Phân bón hoa nhài chủ yếu là phân hữu cơ. Bạn có thể bổ sung phân bón dạng bánh. Để chăm sóc cây hàng ngày, chúng ta cũng có thể sử dụng 2 loại phân bón sau để cây nhài khỏe và ra hoa thường xuyên: - Phân bón hoa hỗn hợp: Đây thường là phân hỗn hợp đa nguyên tố, có thể bón định kỳ 10 ngày một lần. Phân bón thúc ra hoa thường được sử dụng trước khi hoa nhài nở, dùng phân hỗn hợp lân-kali, pha vào dung dịch nước tỷ lệ 1:1000 hoặc 1:1200, tưới trực tiếp vào rễ hoặc phun lên lá, định kỳ 7-10 ngày một lần. - Sắt sunfat giữ đất chua: Sắt sunfat có tác dụng ngăn chặn tình trạng nhiễm clo, làm trắng hoặc vàng lá hoa nhài do quá trình kiềm hóa đất, dẫn đến hoa nhài phát triển chậm. Trộn sắt sunfat vào dung dịch nước tỷ lệ 1:1000 và tưới trực tiếp vào rễ để cây phát triển khỏe mạnh. Cây nhài cần được thay chậu mỗi năm một lần. Mùa xuân là thời điểm tốt nhất. Khi thay chậu, bạn phải bón thêm một ít phân bón lót để tăng độ phì cho đất. Việc bổ sung phân bón lót cho cây hoa nhài sẽ cải thiện đáng kể khả năng ra hoa của cây. Đối với cây nhài đã được bón phân lót, việc sau này ít bón phân cũng không ảnh hưởng nhiều đến sự sinh trưởng của cây. Cắt tỉa cây thường xuyên Nụ hoa nhài đều mọc ra từ cành mới, nghĩa là càng có nhiều cành mới thì khả năng ra hoa của nó càng mạnh. Khi cắt tỉa, trên một cành sẽ mọc ra ít nhất hai cành mới. Vì vậy, nếu được cắt tỉa đúng cách, cây nhài sẽ nhiều hoa hơn và số lượng hoa sẽ tăng gấp đôi. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng phương pháp cắt tỉa cây non và cây già, cắt tỉa trước và sau khi ra hoa là khác nhau.

Sau khi hoa tàn hãy thực hiện cắt tỉa cành hoa. (Ảnh: Toutitao) Cắt tỉa cây sau khi ra hoa: Sau khi hoa tàn, chúng ta có thể tỉa cành cách bông hoa đã héo 1-2 cm, nếu cành quá dài cũng có thể cắt ngắn lại cho phù hợp; tỉa những cành nụ mù không nở hoa hoặc chưa mọc nụ. Thông thường, việc cắt tỉa được thực hiện ở 4 lá phía dưới của cành. Phải cắt tỉa để cành mới phát triển và ra hoa trở lại. Nếu có quá nhiều cành, lá ảnh hưởng đến độ thông thoáng, bạn cũng có thể cắt bỏ toàn bộ những cành nụ mù. - Cắt tỉa cây mới trồng: Cây hoa nhài mới mua về nhà sẽ sớm nở những bông hoa đầu tiên. Sau đó, bạn có thể cắt tỉa giống như những cành sau ra hoa. Sau một thời gian cắt tỉa, cây nhài sẽ nhanh chóng mọc ra 2-3 nụ từ cặp lá trên cùng. Khi những cành này lớn lên sẽ đơm nụ. Nếu cây nhài có một số cành héo, lá vàng thì chúng ta cũng nên cắt tỉa kịp thời và tỉa thưa cành để thông gió, điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho sự sinh trưởng và ra hoa của hoa nhài.

Cây sau khi cắt tỉa, từ 1 cành sẽ mọc thêm 2 nhánh mới. (Ảnh: Toutitao) - Cắt tỉa cây già: Nếu bạn có cây hoa nhài đã trồng nhiều năm và các cành phía dưới đã già thì đó là cây giống cọc già. Muốn duy trì khả năng ra hoa, bạn cần phải cắt tỉa đúng cách để thúc đẩy sự nảy mầm của các cành mới, khả năng ra hoa sẽ tự nhiên được cải thiện Khi tỉa cành, cần cắt bỏ những cành dài, cành bên trong, cành rậm rạp và một số cành héo yếu. Cây hoa nhài được cắt tỉa đúng cách sẽ có hình dáng thông thoáng, truyền ánh sáng tốt, dễ phân nhánh, hình dáng cây đầy đặn. Trong thời kỳ ra hoa, cành có thể mọc chồi, dễ mọc đầu đầy nụ. Kiểm soát chiều cao của cây

Nên thường xuyên cắt tỉa gọn gàng để cây có dưỡng chất phát triển và nở hoa. (Ảnh: Toutitao) Những cây nhài ở chợ hoa có hình dạng cây gọn gàng và các nụ hoa mọc ra cũng có kích thước tương đương nhau. Còn khi trồng, chúng ta thường gặp hiện tượng cây mọc không đồng đều, cành dài cành ngắn, nụ hoa nhỏ, không đẹp. Thực tế, muốn cây hoa nhài có giá trị làm cảnh cao thì chúng ta phải học cách tỉa gọn hình dáng cây sao cho đầy đặn, gọn gàng. Điều này giúp cây tập trung dưỡng chất để nở hoa cũng như tiếp nhận nhiều ánh sáng, giúp hoa nở đẹp hơn. Việc cắt tỉa thường xuyên sẽ giúp cây nhài có độ cao vừa phải, không quá um tùm. Một số người có thể dùng thuốc kiểm soát chiều cao của cây, tuy nhiên cần hết sức cẩn trọng vì có thể gây ô nhiễm không khí, ảnh hưởng sức khỏe gia đình. Theo VTC news