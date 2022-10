5 bí mật khi uống nước giúp kéo dài tuổi thọ

1. Uống nước điện giải ion kiềm

Đối với người Nhật, nước điện giải ion kiềm chính là “vũ khí vàng” để có một cuộc sống khỏe đẹp. Khoa học đã chứng minh, các gốc tự do là một trong những nguyên nhân chính gây ra tình trạng lão hóa trên con người, là yếu tố “tàn phá” tuổi trẻ. Nguyên nhân là do, các gốc tự do được sản sinh theo một phản ứng dây chuyền. Nếu tế bào mới trong cơ thể không bù đắp được lượng tế bào bị mất đi bởi các gốc tự do, thì cơ thể bạn sẽ bắt đầu già đi.

Trong khi đó nước uống điện giải lại có chứa hydro hoạt tính - vũ khí có tính ôxy hóa cực mạnh, từ đó giúp dễ dàng đánh bật các gốc tự do và làm chúng trở nên vô hại. Đây được coi là một cách đơn giản nhưng có thể đem lại lợi ích vô cùng hiệu quả. Chính vì vậy mà nước ion kiềm đã trở thành một “liều thuốc” giúp người Nhật kéo dài tuổi thọ, có sức khỏe tốt và một làn da đẹp rạng ngời.