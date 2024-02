Trang Eat this not that đưa ra 5 bài tập hàng ngày giúp giảm mỡ nội tạng.

5 bài tập hàng ngày giúp giảm mỡ nội tạng. Đồ họa: Thanh Thanh Mỡ nội tạng là chất béo tích tụ xung quanh các cơ quan nội tạng. Mỡ nội tạng làm tăng nguy cơ mắc một số yếu tố nguy cơ như huyết áp cao, kháng insulin và bệnh tim. Kết hợp các bài tập thể dục vào thói quen tập thể dục có thể giúp đốt cháy mỡ nội tạng và thu nhỏ vòng eo một cách hiệu quả, giúp bạn có thân hình thon gọn, khỏe mạnh hơn. 1. Chạy Chạy bộ thường xuyên là cách giúp máu lưu thông và đổ mồ hôi cơ thể. Chạy là hình thức tập luyện tim mạch cơ bản dễ thực hiện nhất. Chạy vài lần một tuần sẽ đốt cháy nhiều calo và có thể được thực hiện như một bài tập xen kẽ hoặc một bài tập riêng lẻ. 2. Bài tập HIIT Tập luyện cường độ cao ngắt quãng (HIIT) giúp đốt cháy lượng mỡ nội tạng. Những bài tập này bao gồm các đợt tập luyện cường độ ngắn, sau đó là thời gian nghỉ ngơi ngắn. Các bài tập HIIT có thể đốt cháy calo ngay cả sau khi bạn kết thúc buổi tập bằng cách tăng cường trao đổi chất trong nhiều giờ sau khi tập. Ngoài ra, HIIT giúp xây dựng cơ bắp khi thực hiện các bài tập tạ. 3. Kickboxing Kickboxing là một bài tập aerobic giúp giảm căng thẳng và tăng lượng calo đốt cháy để làm tan lượng mỡ không mong muốn trong cơ thể. Sự kết hợp giữa đấm, đá và chuyển động cường độ cao sẽ tác động lên toàn bộ cơ thể, làm tăng nhịp tim và giúp bạn đốt cháy calo. 4. Tập với máy chèo thuyền (rowing) Đây là bài tập luyện toàn thân, không chỉ giúp bạn xây dựng sức mạnh và sức bền, mà còn là bài tập tim mạch hiệu quả giúp giảm mỡ nội tạng. Bài tập chèo thuyền có thể được thực hiện với cường độ cao hoặc ở cường độ vừa phải trong thời gian dài hơn. Điều này làm cho nó có thể thích ứng với mọi lịch trình. Bài tập này cũng ít gây ảnh hưởng đến khớp của bạn hơn so với chạy hoặc HIIT.5. Đi bộ nhanh Đi bộ nhanh là cách để vận động cơ thể và tăng lượng calo bạn đốt cháy hàng ngày. Nên đặt mục tiêu đi bộ nhanh, ít nhất 30 phút mỗi ngày để giảm mỡ nội tạng.