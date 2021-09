5 bài tập cho tay thon và săn

Đầu vẫn thẳng hàng với cơ thể.

Thực hiện 3 lượt 10 lần lặp lại.

Bài tập tăng bắp tay

Đứng chắc bằng hai chân. Mỗi tay cầm một chai nước. Hai cánh tay duỗi thẳng dọc theo cơ thể. Khi thở ra, uốn cong cánh tay về phía trước, sau đó hạ cánh tay xuống hai bên khi hít vào. Thực hiện 2 đến 4 lượt, 15 lần lặp lại.

Để thực hiện các bài tập nhắm mục tiêu này, ta có thể sử dụng một cặp tạ, chai nước, lon, hoặc thậm chí là hộp sữa đều được. Những động tác này sẽ hiệu quả hơn nhiều nếu hít thở đúng cách: Thở ra khi gắng sức và hít vào trong khi trở lại vị trí ban đầu. Đừng quên bắt đầu bài tập với một vài phút khởi động và kéo giãn khi kết thúc!

