5 bài mẫu viết thư UPU lần thứ 51 về khủng hoảng khí hậu

Tham gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 51 năm 2022, các bạn học sinh hãy đọc kỹ thể lệ cuộc thi, cách trình bày bài viết để có một tác phẩm dự thi đúng yêu cầu.

Tham khảo mẫu trình bày bức thư đạt giải Nhất quốc gia cuộc thi viết thư UPU lần thứ 49 năm 2020 dưới đây:

Với chủ đề cuộc thi viết thư UPU lần thứ 51: "Em hãy viết thư gửi một người có tầm ảnh hưởng để trình bày lý do và cách thức họ cần hành động trước khủng hoảng khí hậu” (tiếng Anh: “Write a letter to someone influential explaining why and how they should take action on the climate crisis”), các bạn hãy tìm hiểu thật kỹ tư liệu liên quan tới vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu để trích dẫn những dẫn chứng chính xác, thể hiện tầm quan trọng của vấn đề đối với cuộc sống của loài người.

Ngoài ra, các bạn cũng đừng quên yêu cầu mấu chốt của thể loại văn viết thư là phải thể hiện được tình cảm cá nhân, sự tôn trọng, lễ phép... của người viết gửi tới người nhận.

Dưới đây là tổng hợp 5 mẫu viết thư UPU lần thứ 51 đã đăng trên Infonet để các bạn học sinh tham khảo. Các bạn lưu ý đây chỉ là những mẫu bài viết sơ khai góp phần tạo cảm hứng giúp các bạn định hình, nảy ra những ý tưởng mới mẻ khi thực hiện bài viết của mình. Vì vậy các bạn tuyệt đối không nên chép lại các bài viết này nhé!

1. Viết thư UPU lần thứ 51 gửi Thủ tướng Chính phủ

"…,ngày… tháng… năm 2022

Kính gửi bác... Thủ tướng Chính phủ!

Cháu là Nguyễn Văn A..., học sinh trường THCS trên địa bàn thành phố.... Hôm nay cháu xin viết đôi dòng gửi bác về vấn đề khủng hoảng khí hậu đang ảnh hưởng tới cuộc sống của tất cả chúng ta.

Hiện nay và cả từ trước đây, vấn đề khủng hoảng khí hậu toàn cầu vẫn luôn là vấn đề nóng hổi và nhức nhối bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, cuộc sống của người dân. Và nó hiện đang trở nên căng thẳng hơn, khi thiên tai, bệnh tật diễn ra ngày càng nhiều và khó ứng phó hơn.

Chính vì vậy, cháu nghĩ rằng chúng ta cần phải hành động quyết liệt hơn nữa, không chỉ ở quy mô lớn với các công ty, tổ chức chính phủ mà còn phải từ từng cá nhân, không phân biệt độ tuổi. Bởi chỉ khi mỗi người đều có ý thức gìn giữ môi trường sống thì sức mạnh tập thể bảo vệ hành tinh xanh mới có thể phát huy tối đa được.

Cuối cùng, cháu xin cảm ơn bác vì đã đọc hết bức thư này. Cháu mong rằng sẽ sớm được cùng bác đồng hành trong cuộc chiến chống khủng hoảng khí hậu này!

Công dân nhỏ của nước...

Nguyễn Văn A"

2. Viết thư UPU lần thứ 51 gửi Tổng thư ký Liên Hợp quốc

"…,ngày… tháng… năm 2022

Kính gửi bác... Tổng thư ký Liên Hợp quốc!

Cháu tên là Nguyễn Văn A...