5 bà mẹ tuổi Dần 'hot' nhất showbiz

Thúy Diễm

Thúy Diễm sinh năm 1986, là nữ diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình qua nhiều bộ phim và tạo được không ít dấu ấn. Cô còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân êm đẹp với đồng nghiệp - nam diễn viên Lương Thế Thành. Cả hai có một cậu con trai năm nay đã 3 tuổi tên là Bảo Bảo.

Với nữ diễn viên tuổi Dần này, từ khi có con, chị cảm thấy bản thân trưởng thành và sâu sắc hơn. Chị chia quỹ thời gian của mình làm hai phần: một nửa dành cho công việc và nửa còn lại cho gia đình. Mỗi lần nhận lời tham gia dự án phim ở xa, quay trong vài tháng thì trong thời gian tiếp theo chị sẽ không nhận công việc để dành thời gian bên con.

Trong gia đình, chị đóng vai 1 người mềm dẻo còn chồng thì nghiêm khắc hơn khi dạy dỗ con. Chị đặc biệt dạy con cách cư xử trước khi dạy con về kiến thức, chị luôn dặn con tôn trọng người lớn tuổi, phải biết nói lời cảm ơn khi nhận được sự giúp đỡ và xin lỗi khi sai.

Mỗi khi con không nghe lời, Thúy Diễm nói không với đòn roi mà chỉ bắt phạt con không được xem tivi hoặc đứng khoanh tay để con sẽ thấy là mình sai. Nữ diễn viên cũng thường xuyên bày ra các trò chơi, các hoạt động để con cùng tham gia như cho con nhặt rau, quét nhà, làm các công việc nhà đơn giản.

Với trẻ con thường rất thích xem tivi hay YouTube nhưng gia đình Thúy Diễm luôn cố gắng hạn chế, chẳng hạn như giờ ăn không để con xem, những chương trình con yêu thích thì đều được sự giám sát ngồi xem chung của bố mẹ để đảm bảo các chương trình này đều có nội dung hợp lứa tuổi.

Diễm My 6X

Diễn viên Diễm My sinh năm 1962, là cái tên quen thuộc với người hâm mộ Việt qua nhiều thế hệ. Nữ diễn viên 6X có một chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí dù cô từng đột ngột rời bỏ sự nghiệp ở đỉnh cao. Khi nhắc đến "mỹ nhân không tuổi", người ta còn trầm trồ khi cô có 2 ái nữ vừa xinh xắn, ngoan ngoãn lại siêu giỏi giang đó là Thùy My và Quế My.