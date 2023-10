493 biển số ô tô được đấu giá thành công với tổng số tiền gần 215 tỷ đồng

Trước đó, tại tọa đàm trao đổi về các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV, Trưởng Phòng tuyên truyền và phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông - Cục Cảnh sát giao thông cho biết, sau 4 ngày tổ chức đấu giá biển số xe ô tô, đã có tổng cộng có 95 biển số ô tô được đưa ra đấu giá, với tổng số tiền dự thu lên tới hơn 133 tỷ đồng. Tuy nhiên, cho đến thời điểm ngày 26/9, chỉ có 7 người đã thực hiện thanh toán, đạt tổng số tiền gần 11 tỷ đồng.

Nhiều biển số ô tô được đấu giá thành công