45 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc: Bản hùng ca bất diệt

Liệt sĩ Đỗ Sĩ Họa trước khi hy sinh là trung úy, Phó Đồn trưởng Đồn 209 - Công an nhân dân vũ trang tỉnh Quảng Ninh (nay là Đồn Biên phòng Pò Hèn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh). Trước khi về công tác tại Đồn 209, trung úy Đỗ Sĩ Họa đã tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị, lập nhiều chiến công xuất sắc, được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba. Tuy bị thương, sức khỏe giảm sút, nhưng ông vẫn tình nguyện lên bảo vệ biên giới phía Bắc, trực tiếp tham gia chiến đấu và hy sinh ngày 17/2/1979.

Trung tá Đàm Quang Đô - Đồn Biên phòng Pò Hèn, phụ trách Khu di tích lịch sử quốc gia Pò Hèn cho biết: Đây là nơi ghi dấu tích các cán bộ, chiến sĩ Đồn 209 Công an nhân dân vũ trang Pò Hèn (nay là Bộ đội Biên phòng) và những cán bộ, chiến sĩ Trung đội tự vệ Lâm trường Hải Sơn cùng nhân viên thương nghiệp Pò Hèn đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu chống quân xâm lược để bảo vệ biên giới Đông Bắc của Tổ quốc, trong đó có Anh hùng lực lượng vũ trang Đỗ Sĩ Họa, sinh năm 1946, quê ở xã Hồng Vân, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Đã 45 năm trôi qua với bao thăng trầm, nhiều lớp cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã sống, chiến đấu, hy sinh để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Việt Nam bất khả xâm phạm. Lặng nhìn Đài tưởng niệm, đền thờ, bia đá ghi danh 86 liệt sĩ (trong đó có 73 liệt sĩ hy sinh ngày 17/2/1979, 13 liệt sĩ hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ từ năm 1980 đến 1991) để bảo vệ biên cương, toàn vẹn lãnh thổ, bờ cõi linh thiêng của Tổ quốc, mới thấu hiểu công lao to lớn của lực lượng vũ trang nhân dân.

Trong tâm thức mỗi người con nước Việt, tháng 2 năm 1979 vẫn luôn được khắc ghi như nhắc nhở các thế hệ sau này tưởng nhớ, tri ân những cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân biên giới phía Bắc của Tổ quốc đã chiến đấu, hy sinh để bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, lãnh thổ ngàn đời mà cha ông ta để lại.

Thực hiện quyền tự vệ chính đáng, quân và dân Việt Nam anh dũng chiến đấu, giáng trả quyết liệt, cho dù lúc đó, nhân dân Việt Nam đứng trước thử thách to lớn: Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước kết thúc chưa lâu (1975), hậu quả để lại còn rất nặng nề; lại vừa kết thúc Chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và đang làm nhiệm vụ quốc tế giúp đỡ nhân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, thực hiện công cuộc hồi sinh đất nước. Kinh tế gặp rất nhiều khó khăn do cấm vận của Mỹ; các thế lực phản động trong và ngoài nước vẫn ra sức hoạt động chống phá... Bên cạnh đó, cuộc chiến đấu này có tác động rất lớn đến tâm lý, tình cảm của nhân dân hai nước bởi Trung Quốc là nước đã ủng hộ, giúp đỡ to lớn cả về chính trị, vật chất lẫn tinh thần cho Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến cứu nước (chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ) trước đó.

Dân tộc Việt Nam luôn đoàn kết một lòng với ý chí quyết tâm “thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”.

Trước cuộc tiến công quy mô lớn ngày 17/2/1979, Chính phủ Việt Nam ra tuyên bố nêu rõ: Nhà cầm quyền Trung Quốc đang đi ngược lại lợi ích của nhân dân, phá hoại nghiêm trọng tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đồng thời khẳng định quân và dân Việt Nam không có con đường nào khác là thực hiện quyền tự vệ chính đáng của mình để đánh trả.

Khi đất nước bị đe dọa, khi sơn hà nguy biến thì bài thơ “Nam quốc sơn hà” lại vang động mọi thôn làng, ngõ phố và người lính là những người đầu tiên và cuối cùng sẵn sàng đón nhận hòn tên mũi đạn. Lòng tự hào dân tộc và khát vọng độc lập, tự do, hòa bình và chủ quyền lãnh thổ, tự lực tự cường luôn hiện hữu trong mỗi người dân Việt Nam. Chính nghĩa và khát vọng ấy đã được đường lối sáng suốt và tài tổ chức của Đảng ta biến thành sức mạnh toàn dân tộc để đi đến thắng lợi.

Chịu tổn thất nặng nề mà chưa đạt được mục tiêu cơ bản đề ra, lại bị dư luận quốc tế lên án mạnh mẽ, ngày 5/3/1979, chính quyền Trung Quốc tuyên bố rút quân khỏi lãnh thổ Việt Nam. Với truyền thống nhân nghĩa, lấy đại cục làm trọng, mong muốn củng cố hòa bình, khôi phục quan hệ hữu nghị giữa hai nước, Trung ương Đảng, Chính phủ Việt Nam chỉ thị cho các lực lượng vũ trang và nhân dân trên mặt trận biên giới phía Bắc ngừng mọi hoạt động quân sự để quân Trung Quốc rút về nước. Đến ngày 18/3/1979, Trung Quốc hoàn toàn rút quân khỏi Việt Nam.

Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc diễn ra trong vòng một tháng. Tuy nhiên, những xung đột còn kéo dài trong 10 năm sau đó, cho đến năm 1989.

Các cựu binh, thân nhân liệt sĩ đến tri ân, tưởng nhớ các liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên cương của Tổ quốc, hàng nghìn chiến sĩ và nhân dân ta đã anh dũng ngã xuống để bảo vệ, gìn giữ độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc. Sự hy sinh anh dũng của họ đã viết nên khúc tráng ca bất tử, khẳng định sức mạnh, tinh thần yêu nước và tính chính nghĩa của cuộc chiến đấu của quân dân Việt Nam.

Trong ngôi nhà cấp 4 đơn sơ ở xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên - nay được làm nhà thờ, bà Phạm Thị Tươi (60 tuổi, em gái Anh hùng liệt sĩ Phạm Ngọc Yểng) kể lại: “Bố mẹ tôi sinh hạ được 4 anh, chị em. Anh Phạm Ngọc Yểng, sinh năm 1953 là anh trai cả và sau là 3 chị, em tôi gồm Phạm Thị Xuyên, sinh 1960; Phạm Thị Tươi, sinh 1964 và Phạm Thị Chuyển, sinh 1968)”.

“Tháng 8/1971, khi đang học lớp 10, anh Phạm Ngọc Yểng cương quyết nhập ngũ, vào chiến đấu trong chiến trường miền Nam. Sau ngày thống nhất, anh tôi cùng đơn vị bảo vệ biên giới Lạng Sơn”, bà Phạm Thị Tươi kể lại.