41 người Việt 'đào tẩu' khỏi casino ở Campuchia về nước

Sáng ngày 18/8, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh tượng hỗn loạn hàng chục người Việt Nam cùng nhau tháo chạy khỏi 1 casino ở Campuchia, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo thông tin từ VTC, khoảng 9h45 cùng ngày, chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 số 21 thuộc Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình đã phát hiện, bắt giữ 40 người (35 nam, 5 nữ) từ casino Rich World (Campuchia) bơi qua sông Bình Ghi, nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Sau khi bị bắt, nhóm người này khai nhận, họ sang Campuchia làm việc tại casino Rich World ( thuộc ấp Chrey Thum, xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom, tỉnh Kandal).