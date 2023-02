4 vụ tai nạn nghiêm trọng tại Quảng Nam hầu hết do lỗi của tài xế

Sau đó gần 1 tuần, vụ tai nạn giao thông xảy ra tại xã Tam Anh Nam (huyện Núi Thành) giữa ô tô khách và ô tô tải đang đỗ sát lề đường. Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong và 13 người bị thương.

Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng nhận định, do tài xế xe khách không chú ý quan sát nên đã tông vào đuôi xe ô tô tải.

Vụ tai nạn giao thông khiến 10 người tử vong tại Núi Thành

Theo đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam, nhìn chung nguyên nhân tai nạn của 4 vụ tai nạn do tài xế. Trong đó, có 2 vụ do lỗi chủ quan của người điều khiển phương tiện, 1 vụ do phương tiện không đảm bảo an toàn (mất phanh), 1 vụ do sử dụng rượu, bia dẫn đến vi phạm các quy tắc tham gia giao thông.

Tỉnh này đề nghị Bộ GTVT xem xét, có chủ trương mở rộng các đoạn Quốc lộ 1 hiện chưa có làn xe thô sơ. Nghiên cứu, đầu tư mở rộng nền đường, mặt đường Quốc lộ 1 tại các vị trí trước trường học, các vị trí xác định là điểm dừng xe khách, xe buýt.

Nghiên cứu, có giải pháp phù hợp để tăng cường an toàn giao thông tại các nút giao giữa Quốc lộ 1 cũ và các tuyến tránh, nút giao với đường địa phương thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông mà cử tri đã kiến nghị.