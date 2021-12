4 vũ khí chống ung thư hàng đầu trong bữa cơm hàng ngày

Your browser does not support the audio element.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc ngăn ngừa ung thư có thể bắt đầu từ chế độ ăn uống, lựa chọn thực phẩm tươi và học cách sử dụng "thực phẩm tốt" để giảm nguy cơ ung thư.

Dưới đây là 4 dưỡng chất chống ung thư hàng đầu có thể tìm thấy trong các món ăn hàng ngày:

Chất xơ: Giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng

Mặc dù không mang lại giá trị dinh dưỡng nhưng nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, chất xơ có thể giúp cơ thể phòng ngừa ung thư hiệu quả. Khả năng này của chất xơ đến từ việc chúng có thể hấp thu các độc tố trong hệ tiêu hóa, đồng thời đẩy nhanh quá trình chuyển hóa cholesterol và lipid. Đây đều là những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng.

Bên cạnh đó, các loại chất xơ hòa tan còn là thức ăn cho các lợi khuẩn trong hệ vi sinh đường ruột. Với một hệ vi sinh khỏe mạnh, nguy cơ mắc nhiều loại ung thư, đặc biệt là ung thư đường tiêu hóa sẽ được giảm một cách rõ rệt.

Nguồn thực phẩm:

- Ngũ cốc: yến mạch, gạo lứt, khoai lang…

- Rau: cải xanh, súp lơ, đậu bắp…