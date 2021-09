4 ứng cử viên cho vị trí main vocal của girlgroup bước ra từ 'Girls Planet 999': Tất cả đều có thứ hạng vòng 1 rất đáng lo ngại

Giữ vị trí main vocal của Team 1 "Yes Or Yes" trong nhiệm vụ Connect Mission.

2. Kim Bora (sinh năm 1999)

Ra mắt với vai tròn main vocal củaCherry Bullet (nhóm nhạc nữ trực thuộc FNC Entertainment) trước khi tham gia "Girls Planet 999".

Giữ vị trí main vocal của Team 1 "The Fifth Season (SSFWL)" trong nhiệm vụ Connect Mission.