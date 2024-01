4 tuổi đỏ nhất Giáp Thìn 2024: 1 tuổi làm đâu thắng đó, vét cạn lộc lá trong thiên hạ

Tuổi Mùi

Đối với tuổi Mùi, năm Giáp Thìn 2024 sẽ tràn ngập năng lượng tốt lành của Thìn. Con giáp này nên sẵn sàng cho một giai đoạn thay đổi và biến đổi thuận lợi trên con đường phát triển cá nhân và khám phá bản thân.

Được 2 cát tinh vây quanh là Thái Âm và Thiên Ất nên có thể nói tuổi Mùi sẽ được độ trì, làm việc gì cũng có người giúp, không cần lo lắng.

Trong tử vi, sao Thái Âm được coi là cát tinh, chủ về những may mắn trong tài chính, tiền bạc, có cuộc sống no đủ. Nếu là nữ thì sẽ còn gặp được cả may mắn trong chuyện yêu đương. Nếu là nam thì cần phải thận trọng hơn để không dính vào rắc rối.

Trong khi đó, sao Thiên Ất chủ về những may mắn trong các mối quan hệ, cho thấy tuổi Mùi sẽ gặp được quý nhân, được họ đưa đường dẫn lối đến với thành công. Do đó, tuổi Mùi cần phải biết tận dụng trí thông minh và kỹ năng của mình để tạo lập các mối quan hệ tốt trong xã hội. Người đến đúng lúc, việc sẽ tự thành.