4 tour thực tế ảo 'siêu phẩm': Sang - xịn - mịn và hoàn toàn miễn phí

Để giải toả khao khát khám phá văn hoá trong diễn biến dịch kéo dài, cùng Tạp chí Du lịch TP.HCM trải nghiệm tour tham quan độc đáo, tích hợp công nghệ 360 độ kèm đồ hoạ ấn tượng của 4 bảo tàng nổi tiếng hàng đầu thế giới nhé!

Bảo tàng Louvre (Pháp)

Là bảo tàng có lượng khách viếng thăm hàng đầu thế giới, sức hút của Louvre (Louvre museum) không chỉ đến từ hàng loạt kiệt tác nghệ thuật vĩ đại từ thế kỷ XIII cho tới giữa thế kỷ XIX mà còn bởi kiến trúc và bề dày lịch sử trong làng nghệ thuật toàn cầu.

Với tour tham quan miễn phí trên website, tất cả du khách sẽ được chiêm ngưỡng qua màn hình các khu vực nổi tiếng gồm The Advent of the Artist, Power Plays, Body in movement, Founding Myths: from Hercules to Darth Vader.

Mỗi khu vực đều được thiết kế phong cách thân thiện với trải nghiệm trên thiết bị điện tử, mang tính tương tác cao. Ngoài ra, toàn bội tác phẩm đều được chú thích thông tin đầy đủ bằng tiếng Anh và hình ảnh phóng to để dễ dàng quan sát.