4 tổ công tác đặc biệt Công an Hà Nội ra quân xử lý vi phạm trước Tết

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện trên ô tô chở theo nhiều hàng hóa đông lạnh gồm: Tràng trứng, gà ủ muối, chân giò lợn... không có tem mác, không có ngày sản xuất cũng như hạn sử dụng.

Tổ công tác sau đó đã bàn giao hàng hóa, phương tiện cho Công an huyện Đan Phượng và Đội Quản lý thị trường số 20 tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đến thời điểm 9h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện ô tô tải mang BKS 29C-807.xx do tài xế H.D.C. (trú tại Phúc Thọ, Hà Nội) điều khiển, đang chở theo hơn 100 cuộn vải. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế C. không xuất trình được giấy tờ liên quan đến lô hàng trên. Tổ công tác đã bàn giao phương tiện và hàng hóa cho Công an huyện Đan Phượng và Đội Quản lý thị trường số 20 tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tài xế C. cho biết mình là người lái xe thuê, nhận chở hàng từ chợ Tam Hiệp đi giao hàng cho khách ở xã Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm, Hà Nội). Thời điểm bị kiểm tra, nam tài xế không xuất trình được giấy tờ liên quan đến lô hàng trên.