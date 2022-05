4 tình huống thí sinh cần lưu ý khi đăng ký trực tuyến dự thi tốt nghiệp THPT 2022

Khi điền phiếu đăng ký dự thi trực tuyến, các thí sinh cần sử dụng thông tin đã chuẩn bị để khai, rà soát thông tin được kế thừa từ cơ sở dữ liệu giáo dục đào tạo (CSDL ngành). Kiểm tra bảo đảm đúng thông tin và xác nhận đăng ký.

Đăng ký xong, thí sinh cần xuất phiếu đăng ký dự thi sang định dạng file pdf, in 1 bản (nếu có máy in), lưu file trên máy tính và email hoặc lưu giữ bản in ở nơi dễ nhớ để đối sánh khi cần thiết.

Đáng chú ý, trong thông tin khuyến nghị với các thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến, Bộ GD&ĐT lưu ý 4 tình huống có thể phát sinh và giải pháp thí sinh có thể thực hiện để giải quyết, đó là: Mất/quên mật khẩu hoặc quên tài khoản; Chưa có căn cước công dân/chứng minh nhân dân hoặc số định danh cá nhân; Thông tin đăng ký hoặc kế thừa từ CSDL ngành chưa đúng; Đăng ký dự thi bị nghẽn mạng.