4 tính cách của người mẹ ảnh hưởng xấu tới tương lai con cái

Nếu một người đàn ông may mắn cưới được người vợ tốt, đó là điều may mắn nhất trong hôn nhân. Bởi một người vợ tốt sẽ trở thành người mẹ đảm, khiến gia đình hòa thuận, con cái được giáo dục đúng đắn, phát triển lành mạnh.

Theo thời gian, con gái có xu hướng thiếu tự tin, mặc cảm, sống nội tâm. Trong khi đó, con trai được mẹ cưng chiều sẽ dễ lớn lên trở thành người ỷ lại, thiếu động lực cố gắng, hư hỏng...



Ảnh minh họa.

2. Thích can thiệp vào mọi thứ

Phần lớn việc chăm sóc con cái do người mẹ đảm trách. Tuy nhiên, đó cũng là lý do khiến một số người mẹ kiểm soát con cái quá mức, thích can thiệp vào mọi thứ liên quan tới con mình.

Tất cả những gì con cái làm đều có sự giám sát, can thiệp, quyết định của người mẹ. Điều này dẫn tới hệ lụy là trẻ không có khả năng suy nghĩ, không biết phán đoán hay tự đưa ra quyết định. Có những đứa trẻ đã trở nên ỷ lại, không suy nghĩ gì cả, chờ mẹ "cầm tay chỉ việc" trong mọi thứ.

Một số bà mẹ không cho con tự ăn vì sợ con đau bụng, không cho con buộc dây giày vì thấy xấu, không cho con qua đường bản thân vì sợ gặp nguy hiểm. Nếu mẹ kiểm soát quá nhiều, con cái sẽ mất đi tính độc lập. Nếu mẹ quá nghiêm khắc, con cái sẽ dễ nổi loạn và chống đối cha mẹ.