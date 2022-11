4 tiếng truy bắt kẻ có bệnh án tâm thần giết người trên phố Hà Nội

Trưa 25/11, vụ trọng án xảy ra tại địa bàn phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội. Nạn nhân là bà H.T.H. (51 tuổi) bị sát hại dã man ngay trước cửa nhà ở số 406 Hoàng Hoa Thám. Nghi phạm gây án bỏ chạy, vứt lại con dao bầu tại hiện trường.

Ngay lập tức Công an phường Thụy Khuê báo cáo với Công an quận Tây Hồ về vụ án. Ban chỉ huy công an quận đã khẩn trương huy động toàn bộ cán bộ chiến sĩ các đội nghiệp vụ, Công an phường, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội, VKSND TP Hà Nội vào cuộc điều tra, truy bắt đối tượng. Tổng quân số lên đến 150 cán bộ chiến sĩ cùng tham gia điều tra vụ án.

Hiện trường vụ án mạng. (Ảnh: Hải Nam).

Hành trình phá án

Hiện trường vụ án nằm ngay tại vỉa hè mặt phố Hoàng Hoa Thám, nơi có lưu lượng người dân qua lại rất lớn. Chia sẻ với Dân trí, điều tra viên Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ nói điều này vô hình tạo ra cho lực lượng chức năng thêm áp lực.

"Các phương tiện thông tin đại chúng hiện nay rất phổ biến, nên thông tin về vụ án được lan truyền trên các trang mạng xã hội rất nhanh chóng. Các cán bộ chiến sĩ phải đối diện với áp lực dư luận quần chúng nhân dân, bên cạnh áp lực phải nhanh chóng điều tra, khám phá vụ án từ ban chỉ huy", điều tra viên cho biết.

Vì tính chất vụ việc, trực tiếp Trưởng Công an quận Tây Hồ xuống hiện trường để chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho từng đội nghiệp vụ.