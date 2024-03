Trang Eat this not that đưa ra 4 thực phẩm theo chế độ ăn kiêng MIND tốt cho não và giúp sống lâu.

Thực phẩm theo chế độ ăn kiêng MIND tốt cho não và giúp sống lâu. Đồ họa: Thanh Thanh Chế độ ăn kiêng MIND (mediterranean intervention for neurodegenerative delay) cung cấp chất dinh dưỡng cho não để chống lại tình trạng viêm và stress ôxy hóa (sự mất cân bằng giữa các gốc tự do và chất chống ôxy hóa trong cơ thể) có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho não và sức khỏe tổng thể, đặc biệt là khi bạn già đi. Chế độ ăn kiêng này có khả năng làm chậm quá trình lão hóa não. Phần lớn chế độ ăn kiêng MIND tập trung vào các thực phẩm có nguồn gốc thực vật như rau lá xanh, ngũ cốc nguyên hạt, quả mọng, hạt, cá. Với chế độ ăn kiêng này, bạn nên hạn chế ăn đồ chiên, bơ, pho mát, thịt, và đồ ngọt. Rau lá xanh Các loại rau lá xanh là nguồn cung cấp vitamin E, folate, flavonoid và carotenoid, giảm nguy cơ suy giảm nhận thức và chứng mất trí nhớ. Bạn có thể chế biến rau thành món salad, súp hoặc sinh tố. Quả mọng Quả mọng như việt quất, dâu tây, mâm xôi là một trong những loại thực phẩm giàu polyphenol, giúp giảm chỉ số viêm nhiễm về lâu dài. Điều này rất quan trọng đối với sức khỏe não bộ. Hạt Các loại hạt cung cấp cho cơ thể chất béo lành mạnh, giúp cải thiện sức khỏe não bộ. Các loại hạt cũng cung cấp vitamin E chống ôxy hóa, protein thực vật và vitamin B cho quá trình tổng hợp chất dẫn truyền thần kinh. CáCá cung cấp protein và vitamin B tốt cho não. Đồng thời, cá cũng cung cấp axit béo omega-3 giúp não bộ hoạt động tối ưu.