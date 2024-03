Trang Eat this not that đưa ra 4 thực phẩm nên ăn vào bữa sáng để giảm mỡ nội tạng.

Cá hồi là một loại chất béo lành mạnh có thể làm giảm mỡ nội tạng vì chứa axit béo omega-3, vitamin D và sắt. Ảnh: Thanh Thanh Bột yến mạch Bột yến mạch có thể có lợi cho sức khỏe như ổn định lượng đường trong máu, giảm mức cholesterol, giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính và giúp kiểm soát cân nặng. Bột yến mạch có hàm lượng chất xơ hòa tan cao - một chất dinh dưỡng quan trọng trong việc giảm cân. Hạt dinh dưỡng Một số loại hạt là nguồn cung cấp protein từ thực vật và chất béo lành mạnh như axit béo omega-3. Omega-3 giúp điều chỉnh lượng đường trong máu và insulin, rất quan trọng trong việc giảm mỡ nội tạng. Bạn có thể lựa chọn hạt hạnh nhân, quả óc chó để bổ sung hàm lượng omega-3 cao cho bữa ăn sáng. Trái cây Trái cây là thực phẩm thích hợp để bổ sung vào bữa sáng. Trái cây có hàm lượng chất xơ cao, hạn chế cảm giác thèm đường suốt cả ngày và giúp bạn no lâu hơn. Dâu tây và quả việt quất có chứa flavonoid, giúp giảm cân. Đu đủ, lựu, táo xanh, kiwi và cam có thể làm giảm mức cholesterol và giảm các yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ. Cá hồiCá hồi là một nguồn chất béo lành mạnh khác mà bạn có thể ăn để bắt đầu ngày mới. Cá hồi là một loại chất béo lành mạnh có thể làm giảm mỡ nội tạng vì chứa axit béo omega-3, vitamin D và sắt. Hàm lượng chất dinh dưỡng cao này có liên quan đến việc giảm hàm lượng chất béo nội tạng.