4 thói quen ăn sáng khiến đường huyết tăng vọt, đáng tiếc rất nhiều người đang mắc

Do đó, không ăn đủ protein vào bữa sáng có thể là mối đe dọa sức khỏe, khiến bạn có đường huyết tăng vọt bất thường.

4. Không ăn đủ chất béo lành mạnh

Tương tự như protein, chất béo cũng làm chậm quá trình tiêu hóa carbohydrate, giúp giảm khả năng tăng đột biến đường huyết. Ngoài ra, nó là một chất dinh dưỡng giúp bạn cảm thấy no lâu hơn sau bữa ăn. Do lợi ích no của chất béo, các bữa ăn cân bằng bao gồm cả chất dinh dưỡng này có thể hạn chế việc ăn vặt và kích thước bữa ăn, hỗ trợ quản lý đường huyết.

Chất béo lành mạnh, như chất béo không bão hòa có trong quả bơ, quả hạch và bơ hạt có thể làm giảm viêm trong cơ thể và thường không cần chuẩn bị nhiều trước khi kết hợp chúng vào bữa ăn.

Ví dụ, bạn có thể thêm một nửa quả bơ vào bánh mì nướng nguyên hạt thay vì mứt, thêm bơ hạt vào táo để tăng cường protein và chất béo, yến mạch ăn kèm hạt chia, hạt gai dầu...

Ai có 5 thói quen này khi ăn sáng thì cả đời không lo mỡ nội tạng, giảm tối đa nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

1. Bắt đầu ăn sáng bằng việc uống nước