Trang Eat this not that đưa ra 4 thay đổi của cơ thể khi uống sinh tố mỗi ngày.

Uống sinh tố hàng ngày có thể giúp cơ thể hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng tăng cường miễn dịch hơn. Đồ họa: Thanh Thanh Cải thiện tiêu hóa Uống sinh tố giàu chất xơ giúp cải thiện khả năng tiêu hóa. Hàm lượng chất xơ cao trong sinh tố có thể hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Để bổ sung thực phẩm giàu chất xơ vào sinh tố của bạn, nên thêm quả mọng, hạt chia, quả sung, táo, yến mạch, cacao, hạnh nhân hoặc bơ. Hỗ trợ khả năng miễn dịch Uống sinh tố hàng ngày có thể giúp cơ thể hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng tăng cường miễn dịch hơn. Một số vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa có trong sinh tố có thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp hệ thống có khả năng phục hồi tốt hơn trước các bệnh nhiễm trùng và bệnh tật. Ví dụ, vitamin C giúp tăng cường khả năng miễn dịch. Bạn có thể nhận được nhiều vitamin này hơn nếu uống sinh tố dâu tây, cam và nước cam. Kẽm là một chất dinh dưỡng quan trọng khác giúp hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Việc bổ sung yến mạch, hạt bí ngô, sữa chua nguyên chất, hạt điều và hạnh nhân vào sinh tố giúp bạn tăng cường lượng kẽm cần thiết cho cơ thể.Kiểm soát cân nặng Hầu hết các loại sinh tố đều có hàm lượng calo thấp, chất dinh dưỡng cao. Việc kết hợp sinh tố vào chế độ ăn uống giúp bạn cảm thấy no trong khi tiêu thụ ít calo hơn. Để đạt mục tiêu giảm cân, bạn có thể làm sinh tố từ bột protein, các loại hạt và bơ hạt. Cải thiện sức khỏe làn daCác vitamin, chất chống oxy hóa trong một số loại sinh tố có thể thúc đẩy làn da sáng hơn, khỏe mạnh hơn bằng cách hỗ trợ sản xuất collagen. Ví dụ, quả óc chó, hạnh nhân, quả bơ chứa chất béo lành mạnh có liên quan đến sức khỏe làn da tốt hơn. Các loại trái cây như dâu tây và kiwi chứa vitamin C - một chất dinh dưỡng có liên quan đến làn da mịn màng hơn và ít nếp nhăn hơn.