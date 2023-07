4 thành viên nhóm BlackPink đã về đến khách sạn ở Hà Nội

Dàn vệ sĩ che chắn tứ phía chiếc xe (Ảnh: Toàn Vũ).

Sau 20 phút hạ cánh, các thành viên BlackPink làm thủ tục tại khu vực nhập cảnh. Sau đó, 4 cô gái rời sân bay bằng "cửa ngách".

Your browser does not support the video tag.

4 thành viên nhóm Blackpink làm thủ tục nhập cảnh (Video: Tiến Tuấn)



Jisoo diện đồ đơn giản, năng động khi sang Việt Nam (Ảnh: Tiến Tuấn).



Rosé đeo kính râm, xuất hiện trong màu tóc tẩy quen thuộc (Ảnh: Tiến Tuấn).



Lisa - em út nhóm BlackPink - tại khu vực nhập cảnh (Ảnh: Tiến Tuấn).

0h15 ngày 29/7, các thành viên nhóm BlackPink "lộ diện" tại sân bay Nội Bài.



4 thành viên Blackpink từ trái qua phải: Rosé, Lisa, Jennie và Jisoo. Cả nhóm xuống máy bay, tiến vào khu vực làm thủ tục nhập cảnh (Ảnh: Mạnh Quân).

Your browser does not support the video tag.

Máy bay chở nhóm BlackPink đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Video: Mạnh Quân).



Khoảng 23h55, máy bay chở nhóm BlackPink hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Ảnh: Mạnh Quân)



Lực lượng sân bay kiểm tra kỹ thuật trước khi các ca sĩ di chuyển xuống (Ảnh: Mạnh Quân).