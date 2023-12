4 tháng trước bị bắt, Chủ tịch An Giang chỉ đạo gì về chặn khai thác cát?

Phương tiện khai thác cát trên sông ở An Giang (Ảnh minh họa: Nguyễn Cường).

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, sau vụ việc , ,… bị bắt để điều tra tội Nhận hối lộ, do liên quan đến đường dây khai thác cát lậu, ngày 25/8, đã ký văn bản chỉ đạo liên quan công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản, nguồn vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh này.

Thời điểm đó, ông Nguyễn Thanh Bình yêu cầu Sở TN&MT khẩn trương kiểm tra, rà soát giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản đã cấp và các quyết định, văn bản cho phép thu hồi khoáng sản đảm bảo theo đúng quy định pháp luật; đề xuất chấm dứt việc khai thác khoáng sản đối với các khu vực không đủ điều kiện.

Công văn do Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình ký, yêu cầu rà soát các cơ sở khai thác khoáng sản đã hết giấy phép khai thác, thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường và đóng cửa mỏ, bàn giao đất cho địa phương quản lý, sử dụng.

Chủ tịch tỉnh giao Công an tỉnh thành lập các chốt kiểm soát nguồn vật liệu xây dựng vận chuyển qua địa bàn tỉnh (từ tỉnh An Giang đi các địa phương khác, hoặc từ các địa phương khác vận chuyển vào tỉnh An Giang).