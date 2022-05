4 tháng phạt được...5 trường hợp hút thuốc lá

Thuốc lá không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe con người mà còn "góp phần" không nhỏ vào việc hủy hoại môi trường. Cũng theo thống kê của WHO, hằng năm có khoảng 5% diện tích rừng bị phá để trồng cây thuốc lá và lấy gỗ để sấy thuốc lá. Ước tính mỗi năm cần 18 tỉ cây xanh để làm củi sấy thuốc lá.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trong khói thuốc lá chứa hơn 7.000 chất hóa học, trong đó có khoảng 70 chất gây ung thư, là nguyên nhân gây nên những bệnh như viêm phế quản, ho, lao, ung thư phổi… Những người hút thuốc thụ động khi hít phải khói thuốc lá chịu ảnh hưởng gấp 4 lần những người trực tiếp hút thuốc.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Quân, phòng cấp cứu nội nhi, Bệnh viện Thanh Nhàn, cho biết anh T. nhập viện trong tình trạng sốc tim, nhồi máu cơ tim do tắc động mạch vành, quả tim không co bóp được. Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ chẩn đoán trong vòng 10-15 phút và chuyển ngay sang phòng can thiệp thành công.

Trong quá trình can thiệp, bệnh nhân có biểu hiện ngừng tim và được sốc điện thành công. Hiện bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, trở về cuộc sống bình thường.

Theo bác sĩ Quân, điều đáng nói anh T. vốn có tiền sử khỏe mạnh, chưa đi khám phát hiện bệnh bao giờ nhưng có tiền sử hút thuốc lá nhiều năm (từ năm 14 tuổi). Bệnh nhân hút cả thuốc lá điện tử và thuốc lá truyền thống.

"Hút thuốc lá nhiều gây xơ vữa mạch mãn tính, không chỉ mạch vành mà tất cả các mạch máu trong cơ thể sẽ hình thành các mảng xơ vữa và dần dần hẹp lại. Bệnh nhân sẽ có đợt cấp như nhồi máu cơ tim, nhồi máu não.

Những bệnh lý này cần được khắc phục như bệnh nhân không được hút thuốc lại, nếu không sẽ tái hẹp rất nhanh, kể cả bệnh nhân đặt stent thành công sẽ tái hẹp nhanh và có thể gây ra tái phát nhồi máu cơ tim dẫn đến tử vong. Hoặc bệnh nhân có thể nhồi máu não, nằm tại chỗ, liệt nửa người, không thể tự sinh hoạt được", bác sĩ Quân chia sẻ.